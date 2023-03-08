Jeremy新歌轉髮色 跳性感舞步

■Ian昨日在社交網預告新歌有結他元素。

■忙於拍劇的Ian日前因拍外景凍親病倒。

在去年橫掃新人獎的李駿傑（Jeremy），派上2023年首支新歌《Closer》，以西班牙曲風跟樂迷見面，並盼望在商業與妖魅之間取得平衡，讓大眾更易接受。為了拍攝MV，Jeremy特別染了一頭粉紅色頭髮，兼且加入了sexy舞姿，給人耳目一新的感覺。MV方面，Jeremy這次化身美食食評家，在餐廳偶遇了老闆娘，對方以魔力吸引Jeremy，把他迷暈，醒來時已走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被對方迷惑，二人更慢慢蘊釀出曖昧關係。至於向來用心創作音樂的陳卓賢（Ian），近日正忙於拍攝ViuTV新劇，日前因拍外景凍親病倒，正在家中休息的他，就爭取時間玩創作，昨日在社交網限時動態貼出照片，相中他拎着結他，並預告新歌有結他元素。