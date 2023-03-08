抗拒做親子真人騷覺得好假 黃凱芹有興趣 任《造星V》評判：唱得耐 唔代表有資格

說出重點■黃凱芹唔抗拒做《造星V》評判，不過有感而發，唱得耐歌唔代表有資格做評判。

留港小住■黃凱芹為咗本月兩場演出留港小住，騷後會馬上離港。

大膽演出■黃凱芹於10年前的紅館個唱，跟女舞蹈員有大膽演出。

唔好預佢■黃凱芹堅拒做如《爸爸去哪兒》的真人騷。

神秘嘉賓■去年9月紅館舉行35周年個唱，請來周慧敏任神秘嘉賓。

我們的歌■黃凱芹換上古裝為內地節目《我們的歌》演出。

多才多藝■黃凱芹多年來最愛繪畫，可以畫足一日。

節目主持■黃凱芹做過TVB旅遊節目主持，勇敢抱住鱷魚。

欣賞Jackson■黃凱芹欣賞新一代歌手王嘉爾唱跳都出色，不過佢其實都入行9年。

去年9月，黃凱芹（Chris）終於重返闊別10年的紅館舉行35周年演唱會，唱開有癮，本月再轉戰九展開多兩場。DJ出身的Chris接受能力好高，乜job都願意做，如主持、拍劇，甚至《全民造星V》評判都話想試，不過10年前曾默認有個仔的他，卻堅拒做如《爸爸去哪兒》的真人騷，直言：「呢啲（節目）真得嚟係假。」採訪：方騫平 攝影：羅安強 化粧：Hetty Wong 頭髮：Paul Chow at i i hair salon landmark黃凱芹將於3月18及19日在九展舉行《True Colors 25周年演唱會》，Chris事先張揚是全新演唱會，絕非Part 2，戰衣及歌單跟上次完全不同，除必唱歌要保留外，會揀sidetrack歌，以及在香港舞台上少唱的英文歌，並再講多次唔會有嘉賓，「上次大會請咗周慧敏做35周年嘉賓好合情理，因為我哋出道時間咁上下，又係好close嘅朋友，台上台下有集體回憶。」上世紀歌手仲爭乜鬼近年隱居加拿大的Chris回港連開兩個騷，突然活躍，問到會否再戰樂壇？61歲的Chris秒答冇呢個雄心萬丈：「我唔會食住個勢嚟鋪排，因為o依家係年輕人世界，我屬於上世紀歌手唔敢奢望，亦唔會刻意競爭要爭一席位，但仍然會寫歌，keep住每年出唱片，唔係要做巨星賺大錢，係有興趣將創作繼續同人分享。」至於會否效法張敬軒及古巨基等跟樂壇新勢力crossover？佛系Chris主張隨遇而安唔強求，「我唔抗拒夾啲新火花，睇機緣，好似曾經有人拉攏我同呂方合作開騷，可惜受疫情影響唔成事，之後分道揚鑣，但都會互相預祝對方演出成功。」睇好跳唱俱佳王嘉爾Chris自爆在加拿大生活好平淡，唔會睇Netflix及香港的電視節目，除咗要溫歌詞才上YouTube睇片，所以唔太留意香港樂壇新勢力，惟一欣賞唱歌及跳舞同樣出色，韓團GOT7出身，現於內地自組工作室的28歲港產歌手王嘉爾（Jackson）。記者好奇追問他生活日常？如此簡單問題，他答到咿咿哦哦，非常搞笑：「我都唔知做乜，掃吓樹葉，整呢整路都過一日，我通常會喺電腦前畫吓卡通，因為繪畫係我興趣可以畫足一日，同埋喺外國好少出街食飯，不過，我唔覺生活沉悶，可能大家節奏唔同啫。」對於近年港人移居問題，他沒有加拿大生活貼士，斬釘截鐵說：「佢鍾意囉，人各有志，只要開心就得。」拍真人騷肯定悶死人問Chris可有興趣做hit爆的《全民造星V》評判？雖然他未睇過《造星》，但坦言只要適合及有效果都可以去試，不過，他說出重點來：「唱咗咁多年歌，係咪有資格做評判呢？我真係唔知，有興趣都要睇吓做唔做得嚟，好似做內地節目《我們的歌》，佢哋覺得啱先搵我，我欣賞個節目先去。」至於會否接受做真人騷，如做《爸爸去哪兒》此類親子節目？他9秒9拒絕：「真人騷係個劇本，正如拍戲唔啱都唔會接，我寧願拍劇，做惡霸乜都得，假戲得嚟係真咯（係咪唔想畀人知真實生活？）拍我真人騷會悶死晒所有人，游水都用兩個鐘，個劇本係真，但唔會好睇。」