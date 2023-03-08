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雲浩影時裝周初體驗 興奮忘腰痛

2023-03-08 列印
■首次踏足時裝周的雲浩影，心情興奮又開心。
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雲浩影（Cloud）日前獲邀飛赴法國巴黎，出席日本時尚設計品牌於巴黎夏特萊劇院舉行的秋冬系列時裝騷。這是她首次踏足時裝周，心情興奮又開心，就連出發前傷腰痛楚都拋諸腦後，她希望自己都可以擁有一場如這個時裝秀般，令人震撼的音樂會。

身為歌壇實力女新人，Cloud在時尚方面也具有個人的獨特魅力，她坦言非常珍惜這次出席時裝周的機會，怎料出發前受傷，一度擔心影響行程。她說：「出發前我唔好彩扭傷腰，即刻去針灸，敷住藥上機，幸好到埗後好番好多。」■雲浩影（中）入場後好緊張，見到好多靚人靚衫。
■雲浩影（中）入場後好緊張，見到好多靚人靚衫。
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