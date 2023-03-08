星爺約周董香港見 兩地天王有望合作

■星爺在社交網貼文，約定周董在香港見。

周星馳已3年多未有新作，去年10月他開設社交網高調公開招攬人才，令不少影迷表示期待。昨日星爺又再更新社交網，相中他背向鏡頭一邊飲紅酒一邊聽周杰倫的歌，令網民觸動神經的是星爺tag周杰倫，留言：「香港見。」即惹網民猜測兩地天王是否將有合作。星爺經理人陳震宇昨日不否認：「在溝通中，但暫時不能透露詳情。」此外，周杰倫於5月5日在中環海濱活動空間舉行一連7場香港個唱，主辦公告5月10日加場門票於3月15日優先訂票，3月21日公開發售，因應放寬100%入座，極少量其餘6場門票同步發售。近日有人以炒價向歌迷兜售由大會發出登記成功換領門票的電郵，大會發言人指登記換領電郵不等同門票，籲歌迷勿誤信。更有人以逾倍叫價向持票歌迷收購門票。