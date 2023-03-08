此外，周杰倫於5月5日在中環海濱活動空間舉行一連7場香港個唱，主辦公告5月10日加場門票於3月15日優先訂票，3月21日公開發售，因應放寬100%入座，極少量其餘6場門票同步發售。近日有人以炒價向歌迷兜售由大會發出登記成功換領門票的電郵，大會發言人指登記換領電郵不等同門票，籲歌迷勿誤信。更有人以逾倍叫價向持票歌迷收購門票。
星爺約周董香港見 兩地天王有望合作
此外，周杰倫於5月5日在中環海濱活動空間舉行一連7場香港個唱，主辦公告5月10日加場門票於3月15日優先訂票，3月21日公開發售，因應放寬100%入座，極少量其餘6場門票同步發售。近日有人以炒價向歌迷兜售由大會發出登記成功換領門票的電郵，大會發言人指登記換領電郵不等同門票，籲歌迷勿誤信。更有人以逾倍叫價向持票歌迷收購門票。
涉助蔡天鳳前夫潛逃 深圳移交港警 落網女KOL生活奢華喜晒明星合照
名媛蔡天鳳遭碎屍烹煮案，涉案被捕者愈來愈多。繼死者前夫家翁一名歡場情婦被捕後，蔡的前夫鄺港智一名新移民女性朋友於內地落網，她涉嫌協助鄺潛逃。昨日，內地公安把這名姓潘女子移交香港警方，成為案中第7名被捕...
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台灣問題是不可跨越的紅線 秦剛：美全方位打壓中國
暗地制訂「摧毀台灣」計劃在北京，全國人大會議期間，外交部長秦剛昨日舉行上任以來首場中外記者會，他批評美國全方位遏制和打壓中國，並暗地制訂「摧毀台灣」計劃，重申台灣問題是中美關係第一條不可跨越的紅線，任...
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美國多個州檢察長擬調查 TikTok有否損害用戶心理健康
美國45個州的檢察長要求TikTok交出內部通訊，協助調查其是否損害用戶的心理健康。在北京，外交部批評美方將科技問題政治化和武器化，剝奪中國發展權利。美國45個州的檢察長小組，要求TikTok交出內部...
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雨後首推68伙入場價395萬
新盤市況熾熱，全新盤積極推售，星星地產旗下元朗雨後昨日公佈價單，首批推出68伙，折實平均呎價14491元，折實入場費395萬，今日隨即開放示範單位供參觀及進行收票。雨後首批68伙，面積276至717方...
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內地首2月進出口齊降 恒指虎頭蛇尾倒跌68點
中國海關總署公佈，以美元計今年首2個月出口按年跌6.8%勝預期；進口則跌10.2%遜預期；貿易順差1168.8億美元。港股則在公佈進出口數據後，午後隨A股走低，收報20534點，跌68點，終止2連升，...
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熱刺士氣低落 客W得「米」
熱刺近來頭頭碰着黑，英格蘭足總盃出局後，上仗英超又敗給護級的狼隊爭前4現危機。今晚歐聯16強次回合主場對AC米蘭又有後衞艾歷迪亞停賽令兵源更加緊絀；再加上領隊干地傳出有意在今夏約滿離隊，進一步打擊球隊...
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抗拒做親子真人騷覺得好假 黃凱芹有興趣 任《造星V》評判：唱得耐 唔代表有資格
去年9月，黃凱芹（Chris）終於重返闊別10年的紅館舉行35周年演唱會，唱開有癮，本月再轉戰九展開多兩場。DJ出身的Chris接受能力好高，乜job都願意做，如主持、拍劇，甚至《全民造星V》評判都話...
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辛正兒 - 防經濟引擎動力減 鼓勵生育莫再拖｜社論
昨天有兩個調查報告公佈結果，不約而同提到港人生育下降的問題。一個名為「港媽會生多個願望清單」的調查，訪問500名有孩子的婦女，清單首三位分別是丈夫願意分擔家務、聘請外傭可扣稅，及政府提供生育津貼，政府...
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仲達 - 順勢贏 相對值博｜頭號目標
第八場三班一二○○米。「順勢贏」是第三季在港的愛爾蘭自購馬，在外地兩歲初出已打疊兩捷，而且包括一場兩歲三級賽，可是來港拼了三季卻只得一捷，而且早兩季已是養在成績經常名列前茅的沈廄。單看此背景資料，可想...
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