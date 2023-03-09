想為串流平台拍劇 梁朝偉否認重返TVB娘家

■衛詩雅（左）與湯怡都想向偉仔集郵。

■楊受成夫婦率領一眾英皇娛樂藝人力撐《無名》首映。

■左起：《無名》監製于冬、導演程耳、偉仔及楊受成合照。

■偉仔笑言已沒有地方想去，所以打算開工。

英皇電影《無名》昨晚舉行首映禮，主角梁朝偉聯同楊受成博士及電影監製于冬、導演程耳齊出席。久休1年的偉仔透露已想復工，今次片中有激烈搏鬥戲，他不抗拒再親自上陣拍動作片，坦言已到演員最後階段，想再拍劇圓心願，但不會重返TVB娘家。梁朝偉在《無名》跟內地男星王一博有激烈埋身肉搏場面，偉仔稱拍得不算辛苦，反而講國語對白較困難，尤其其中一場一鏡到底的對白很長，事前找老師學講並多加練習。偉仔又指拍動作片常有受傷，今次場面看似激烈其實很安全，他不抗拒日後再拍動作片，亦會親自上陣。談到休息了1年，偉仔表示心情仍似放假但沒地方想去，已打算開工，早前開拍片帳戶點擊率過百萬，他坦言不懂這類玩意所以不多玩，當時是想分享人生經驗，算是傳承；因兒時喜歡看一些出色演員的自傳，現時遇到問題都會回想起，如有鍾意演戲的小朋友因此找到辦法解決是好事，問會否繼續拍片？他坦言不慣亦不太想公開私生活，反而太太較多玩。角逐亞洲影帝平常心偉仔憑《風再起時》提名亞洲電影大獎最佳男主角，他表示會出席頒獎禮，至於得獎信心，他指拍戲時已盡力，亦知對手都出色，能入圍已開心。偉仔早前跟《魷魚遊戲》導演飯聚，他表示只是朋友聚會並沒談合作，但坦言有感自己在表演行業已到最後階段，都想重溫以前，所以想再拍劇當完成心願。問到會否重返娘家TVB時，偉仔則笑笑口答：「不會。」他指電視劇模式已不同，現時有串流平台可接觸更多觀眾層面，可以拍美日韓劇，很多可能性。同場的衛詩雅、湯怡都鍾意梁朝偉，衛詩雅直言要向這位電影界的男神集郵。談到陳家樂正式宣佈婚期，衛詩雅笑言6歲姪女很喜歡家樂，到時亦會擔任花女，她指姪女看到家樂結婚的消息時，語帶傷感地問：「家樂爺爺是否要結婚？」更表示很傷心，但會祝福。