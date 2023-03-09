朴敘俊亮相巴黎時裝周 如願遇見桂綸鎂

■兩名GD緋聞女友Jennie與小松菜奈老友鬼鬼。

■朴敘俊與Jennie在時裝周齊齊亮相。

■桂綸鎂型格出席睇騷。 美聯社

巴黎時裝周前日吸引大批紅星到場，BLACKPINK成員Jennie、韓國型男朴敘俊、台灣女星桂綸鎂、日本夫妻檔明星小松菜奈與菅田將暉等同場。Jennie日前做運動時受傷，前日其右眼眼下位置仍貼上膠布，但無影響其美貌。她與同鄉朴敘俊合照時突然大笑，男方即以背脊為她遮擋鏡頭，相當細心。朴敘俊更遇上台灣女神桂綸鎂，他2017年在台灣舉行見面會時，曾提到看了《不能說的秘密》，大讚桂綸鎂很漂亮，又想見到她本人，如今他終願望達成。另外，小松菜奈在場內不時向嘉賓介紹菅田是其丈夫，相當恩愛。