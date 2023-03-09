《給十九歲的我》爭議風波下照領獎 Sammi影后獎座放當眼處自我激勵

■《給十九歲的我》監製黃慧、導演郭偉倫由張堅庭（左）頒獎。

■《給十九歲的我》鬧出風波，令電影腰斬上映。

■Sammi與《流水落花》導演賈勝楓結伴出席頒獎禮。

■評論學會會長鄭政恆頒獎給推薦電影《正義迴廊》導演何爵天。

■各得獎單位代表在台上合照。

■《神探大戰》導演韋家輝及編劇陳偉斌領獎。

《第29屆香港電影評論學會大獎》頒獎禮昨日舉行，獲頒「最佳電影」的紀錄片《給十九歲的我》早前鬧出風波並暫停上映，該片導演張婉婷昨日沒出席頒獎禮，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫現身代表領獎，二人事先表示不受訪，頒獎禮結束後便離場。電影《給十九歲的我》監製黃慧在台上發表得獎感言，坦言極有可能是該片唯一最後獎項，並指在學會決定最後評審結果之後，發生了萬言字事件，學校有需要保持緘默，息事寧人。導演郭偉倫表示遺憾張婉婷未能出席，因出了「大劑嘢」，他代表對方領獎及感謝參與拍攝的多位主角和同學，包括支持或反對和不滿的都感謝。郭偉倫指成長是勇於面對郭偉倫續談到拍攝《給》片感受，最初想拍一部以成長為題材的電影，如何拍攝成長，他也一頭霧水，直到電影上映出事後，他突然明白原來成長似是應該勇於面對自己；當能夠正面去面對時，成長就會出現，包括了個人、社會、國家，我們應該勇於面對自己，成長才會開始，否則退步。郭偉倫以為部戲已完結時，原來還未完，仍在發生更大的事，會繼續觀察並且責無旁貸、義無反顧、問心無愧，更強調無強迫學生拍攝，他相信香港仍是一個公道、講道理的社會，有機會會向大家交代事實，會繼續努力將這部暫未有機會在香港上映的電影向全世界面世。香港電影評論學會會長鄭政恆其後受訪，對於頒獎予《給》片，他強調1月15日已有結果，當時未發生風波，不知道電影拍攝過程，大會絕對尊重亦不會漠視參演者，在評審機制下照頒獎，稍後開會探討拍攝道德問題。張繼聰一提爭影帝即口乾鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》獲「最佳女演員」，受訪時被問到是否更有信心爭金像影后？Sammi認為評審口味不同，很難將兩個頒獎禮相提並論，覺得今次的獎份量很重，成為她做演員的新里程碑，會放家中當眼處鼓勵及提醒自己永不放棄進步，並把獎項送給天上的爸爸，多謝他常鼓勵。張繼聰則憑《窄路微塵》獲「最佳男演員」，談到對金像獎的信心，他笑言一講獎就口乾、尿頻，會以去派對的心態參加，太太謝安琪會結伴出席，想跟太太一起經歷首次提名男主角及同時提名男配角的重要時刻。而《神探大戰》奪最佳導演獎（韋家輝）、最佳編劇（韋家輝、陳偉斌、麥天樞）及推薦電影獎。韋家輝表示，這是他轉宗教信仰後的第一個獎項，意義非凡。