Sammi邀合作 「好青年」懷疑係騙案

「好青年荼毒室」由13位研讀哲學的年輕人組成，今次獲Sammi邀請參與《愛是⋯2.0》創作的豬文、鹽叔及阿泉都是博士生。Sammi自言是他們節目的fans，她說：「諗起20年前我首歌《愛是…》，經歷20年後，喺呢首歌入面搵一個『愛』的答案，我好希望從哲學角度出發，然後就諗到『好青年荼毒室』。最初只請佢哋寫呢首歌rap的部份，後來就諗不如由佢哋rap埋。」



鹽叔說：「最初第一個聯絡我，然後我通知其他人，大家都懷疑被詐騙，直到終於同Sammi網上開會，以為感覺會踏實啲，但唔係，對我哋嚟講好震憾。」