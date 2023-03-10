導演黃慶勳零電腦知識拍網絡犯罪 鄭保瑞爆城城演專家有疑問：喺度打電腦呀?

■鄭保瑞和黃慶勳認為拍網絡有關題材，難度相當高。

■城城獲邀演出時，對網絡題材一度好多疑問。

■黃慶勳欣賞顧定軒夠勤力，跟他在《斷網》再度合作。

■鄭保瑞和黃慶勳巧妙地利用真人走入網絡世界，解構整個犯案過程。

■為營造網絡世界感覺，黃慶勳專登花200萬搭建戲中主景。

■城城在《斷網》一場重頭動作戲難得在大館取景，原來並非刻意安排。

監製鄭保瑞和導演黃慶勳繼《麥路人》再合作新戲《斷網》，以網絡罪案為主題，繼續起用郭富城和顧定軒演出。兩人坦認題材好抽象，拍攝有一定難度，加上正值疫情高峰期，不過卻造就借到特別場地拍攝。對於近期港產片成績斐然，兩人認為每套戲有其命運，拍完就不會想太多。採訪：杜杜 攝影：Stanley拍網絡有關題材，以為鄭保瑞和黃慶勳對電腦有一定認識，兩人竟搖頭否認，黃慶勳笑指：「佢叻啲，我第一部電腦都係佢帶我去買，有時仲會上我屋企整電腦。」鄭保瑞笑認對電腦只有基本知識，跟電影題材程度差好遠，所以今次由寫劇本到後期製作，全程要搵電腦專家畀意見，而且要解釋網絡犯罪過程有一定難度，「後尾就諗不如試吓走入網絡世界，應該容易令觀眾明白同理解，如果唔係觀眾又辛苦，演員又辛苦，係咁對住個mon做戲。」疫情造就大館取景電影其中一幕動作場面在中環大館拍攝，由於當時是疫情最嚴峻時期，大館封了，反而能借到古蹟取景，「唔係 專登，諗住喺街拍，但全部人戴晒口罩，局住喺大館拍。」繼《麥路人》後再跟郭富城合作，鄭保瑞覺得電腦專家一角好適合城城，而且對方有其商業價值，「佢係好好嘅演員，呢類型嘅商業片，需要一個有力量嘅男主角，我哋又喺《麥路人》建立信任嘅合作關係，不過開頭佢都好多疑問，『拍網絡即係點，我哋喺度打電腦呀！？』哈哈！」至於再用顧定軒，黃慶勳盛讚《麥路人》時看出他夠勤力，「圍讀前對佢唔係好放心，但圍讀時佢一同對手講對白就做啱咗，我知道佢唔會突然做啱，一定係諗過點樣做，我覺得要畀多啲機會年輕人，唔係成日都拍MIRROR嘅，咁顧定軒都係一個選擇。」鄭保瑞即戴返頭盔，「咁MIRROR都好。」