余思霆怕被龍友低炒雙下巴

余思霆、黃婧靈（波波）及一眾港姐昨悉心打扮為維園花卉展覽攝影比賽擔任模特兒。



思霆首次穿古裝，但她剛在台灣與金剛拍節目要一日食5餐，肥了不少返港，笑言驚被「低炒」拍攝雙下巴，又自爆試身時爆衫，胸部位置要重新縫線，是否上圍升cup？她指服飾尺碼太細，她笑言：「食多了，金剛話要吞落肚才表達到感受，別把食物吐出來，他經常整蠱我。」波波笑指自己是錦鯉造型，已包到上頸並貼膠紙防走光。

