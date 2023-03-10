劉穎鏇最強水着Look 晒馬甲線零贅肉

由馬國明、陳山聰、陳展鵬、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）等合演的TVB劇集《隱形戰隊》在首播後贏盡關注，一眾女演員的身材更是焦點所在。Tiffany在劇中不但腰前馬甲線清晰可見、腰肢零贅肉，臀部更由平地升呢至「蜜桃臀」。今晚（10日）一集，Tiffany將以一身「彩虹戰衣」的水着look上陣，以出水芙蓉姿態出場，加上婀娜多姿的上水背影，「最強Body」明顯level up。