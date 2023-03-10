任睇No.1
  • 21º
  • 86%
  • 2023年3月10日 星期五
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 娛樂

劉穎鏇最強水着Look 晒馬甲線零贅肉

2023-03-10 列印
■Tiffany水着look晒好身材。
Previous Next

由馬國明、陳山聰、陳展鵬、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）等合演的TVB劇集《隱形戰隊》在首播後贏盡關注，一眾女演員的身材更是焦點所在。Tiffany在劇中不但腰前馬甲線清晰可見、腰肢零贅肉，臀部更由平地升呢至「蜜桃臀」。今晚（10日）一集，Tiffany將以一身「彩虹戰衣」的水着look上陣，以出水芙蓉姿態出場，加上婀娜多姿的上水背影，「最強Body」明顯level up。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd