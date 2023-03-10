為《黑暗榮耀》好口碑開心 宋慧喬最難忘化疤痕妝

■宋慧喬出席記者會，大談拍攝難忘事。

大熱韓劇《黑暗榮耀》第2季今日上架，主角宋慧喬與編劇金銀淑、導演安吉鎬出席記者會，分享拍攝感受，問到最深刻的部分，宋慧喬指是花4、5小時化燙傷疤痕妝，她的皮膚也因為太常上妝一度出現問題。第1季中有一幕在男主角李到晛面前脫衣展示傷疤，宋慧喬表示：「我為了那個畫面努力減重，從開拍前3天就只吃香蕉，連一滴水都沒喝，在演那幕之前就覺得自己快死了，但也因為身體很疲累，所以詮釋得更好。」宋慧喬表示《黑暗榮耀》首季播出之前很擔心，因為是自己第一次嘗試這類型的劇，但播出後反應好，令她心情很好。