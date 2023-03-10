曾遇襲右手好返8成 畫水墨畫自癒 任達華放手18歲女兒入行

青春無敵■18歲的Ella青春無敵，被網民推舉為「最美星二代」。

成年派對■華哥及琦琦舉行生日派對，賀寶貝囡囡18歲生日。

手傷未瘉■3年幾前喺中山遇襲，華哥右手傷勢仍未百分百康復。

讚不絕口■華哥獲老師黃家偉激讚有創作天份。

展出畫作■之前華哥在《滬港水墨藝術巡展2022》中，展出兩張以「元」為主題的水墨畫作。

城城師兄■華哥受郭富城感染畫水墨畫，兩人請教同一位老師。

唔會放棄■華哥用唔同方法訓練受傷的右手，包括打乒乓球。

醉心攝影■華哥好鍾意影相，冇大機喺手都會用手機捕捉靚景。

我愛香港■華哥於2017年曾自資推出第三本攝影集《香港．別的風景》，表達「我愛香港」訊息。

學咗半年水墨畫的「影帝」任達華，送上自家畫作「生機勃勃」及「涅槃重生」畀所有人，畫中描繪一個穿着粉紅短裙的高妹於雪地上翩翩起舞，靈感來自最愛粉紅色的太太琦琦及擁有逆天長腿的18歲乖女任晴佳（Ella），喻意凡事沒有不可能，事情總有高高低低，艱難日子經已過去，鼓勵大家有正能量要向前。另外，華哥自爆開綠燈畀Ella入行：「個女大喇，有佢自己諗法，交由佢自己決定。」採訪：方騫平 攝影：朱偉彥場地：黃家偉畫室之前華哥在《滬港水墨藝術巡展2022》中展出兩張以「元」為主題的水墨畫作，畫出自己想像中的外星人模樣。從小喜愛水墨畫嘅華哥，疫情期間畫了約30多幅作品，更打算今年舉行處男畫展。受郭富城感染學繪畫華哥用大半個鐘頭畫出水墨畫「生機勃勃」及「涅槃重生」，獲老師黃家偉（Owen）激讚層次感豐富，抽象化同時能突出個人風格，入面肌理相當精采，尤其最喜愛選用的色彩。華哥說：「繪畫好似打乒乓球咁會全情投入，過程中乜都唔諗，遊走墨與墨之間。」問到家人對其畫作有何評價？華哥強調只要開心就得：「都係自我陶醉啫，繪畫及演戲仲有好大嘅學習空間，世界太大要keep住增值。」他又笑指先跟外星人溝通，下一步才畫家人。原來華哥是受郭富城感染下畫水墨畫，「其實之前都想畫，但一直冇時間，機緣巧合下同城城拍戲，由佢介紹老師畀我學習技巧，明白最重要係隨意創作。」唔開心自娛調整自己提到華哥於2019年7月在中山出席活動時遇襲受傷，右手4指受傷嚴重，需進行兩次手術接駁神經線。問到舊患可有影響畫畫？華哥坦言有，繪畫其中一個原因用來療瘉，「o依家右手未能夠百份百康復，最多好得返8成，隻手係會比較硬，但我覺得人喺最痛苦，最唔開心嘅時候，可以自娛調整自己，創作一啲屬於自己嘅嘢，之前唔開心嘅嘢要忘記佢，要向前諗。o依家我會好積極，用唔同嘅方法令隻右手可以靈活啲，除咗畫畫，仲有自小學後都冇玩過嘅乒乓球，唔止對手，希望訓練到左右腦都可以靈活啲。」唔打算做囡囡經理人另外，之前《東周刊》拍到華哥偕琦琦相約內地藝人黃渤飯敘，華哥否認為愛女鋪路入行，但承認會保持開放態度，交畀年滿18歲的Ella決定將來路向：「我對佢係放鬆咗，個女大個有佢自己嘅想法，作為爸爸唔會畀任何意見。」不過，華哥補充指囡囡鍾意讀書，暫時未有具體演出大計。問到可會同愛女約法三章？甚至做埋佢經理人？華哥強調唔使：「女大女世界，就算係彎彎曲曲嘅路都要自己行出嚟，佢想點行我都會支持佢。」