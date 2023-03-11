任睇No.1
  • 20º
  • 63%
  • 2023年3月11日 星期六
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 娛樂

黎諾懿被老婆投訴身材走樣

2023-03-11 列印
■黎諾懿勤操肌望見返婚前個body。
Previous Next

黎諾懿昨日拍攝維特健靈的消尿酸產品廣告，諾懿自言有尿酸問題，是真正用家，笑稱有輕微疾病幾好，為他帶來廣告，「有這個問題已5、6年，可能後生時飲太多酒，又打邊爐，吃得多高嘌呤食物。現時有個好管家，老婆不准我吃這些食物，她見我行路不自如便知道。」

諾懿又透露太太投訴他多年，指他結婚後身形每況愈下，貨不對辦。他說：「希望可以還返啲腹肌畀太太，影一輯除衫相。」諾懿表示若操練有成望有時裝雜誌或廣告商垂青，問是否接受拍內褲廣告？他說不介意。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd