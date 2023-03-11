黎諾懿被老婆投訴身材走樣

黎諾懿昨日拍攝維特健靈的消尿酸產品廣告，諾懿自言有尿酸問題，是真正用家，笑稱有輕微疾病幾好，為他帶來廣告，「有這個問題已5、6年，可能後生時飲太多酒，又打邊爐，吃得多高嘌呤食物。現時有個好管家，老婆不准我吃這些食物，她見我行路不自如便知道。」



諾懿又透露太太投訴他多年，指他結婚後身形每況愈下，貨不對辦。他說：「希望可以還返啲腹肌畀太太，影一輯除衫相。」諾懿表示若操練有成望有時裝雜誌或廣告商垂青，問是否接受拍內褲廣告？他說不介意。