其後，鍶敏、思明和楊明受訪，他們神情哀傷，鍶敏表示不捨，今日一起飛大馬逗留兩至三星期陪家人，楊明表示會同行。談到莊父生前很愛錫楊明，楊明眼紅紅說：「是，Uncle是個好開心的老人家，對人好好，成日鍾意笑，遇到甚麼問題都好正面，我好掛住佢。」楊明亦承認會押後婚期。
莊父靈柩返大馬下葬楊明同行
其後，鍶敏、思明和楊明受訪，他們神情哀傷，鍶敏表示不捨，今日一起飛大馬逗留兩至三星期陪家人，楊明表示會同行。談到莊父生前很愛錫楊明，楊明眼紅紅說：「是，Uncle是個好開心的老人家，對人好好，成日鍾意笑，遇到甚麼問題都好正面，我好掛住佢。」楊明亦承認會押後婚期。
展開第三個五年任期 習近平全票當選 國家主席 中央軍委主席
在北京，全國人大全體會議選舉新一屆國家領導人，中共總書記習近平以全票連任國家主席及中央軍委主席。趙樂際當選全國人大常委會委員長，韓正當選國家副主席。此外，中共中央政治局常委王滬寧當選新一屆全國政協主席...
2023-03-11
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聽證會上關注流動設備受操控 FBI局長：TikTok威脅美安全 指中方可發佈不實資訊
美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊在參議院聽證會上表示，關注中國影片分享應用程式TikTok的安全問題。TikTok則宣佈推出「三葉草計劃」，稱交由獨立保安公司監察數據流量，TikTok將難以從數據中辨...
2023-03-10
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耶和華見證人教會驚傳槍擊 德槍擊案至少7死32傷
德國漢堡市一間耶和華見證人教堂，在當地時間3月9日晚間發生槍擊案，造成至少7死32傷，其中8人重傷。警方相信死者中包括槍手，估計槍手是單獨犯案，行兇動機未明。據《明鏡周刊》雜誌報道，槍手是宗教團體的前...
2023-03-11
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林海山城 現樓示位全面睇
一手接連應市，豪宅項目亦趁勢加推，由希慎興業及香港興業合作發展的大埔林海山城，加推53伙招標應市，涵蓋標準戶、連花園或平台特色戶及洋房，今日（11日）起招標發售。 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總...
2023-03-11
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美銀行現危機外圍偏軟 恒指挫605點創今年新低
矽谷銀行巨額虧損，拖累美股3大指數齊跌，加上市場觀望即將公佈的就業報告，港股受挫。恒指低開345點，報19580點，跌穿250天（19883點）牛熊分界線，曾跌逾640點，低見19281點，尾市跌幅有...
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轉勢再上路 藍戰士獵「狐」
車路士今晚英超作客李斯特城，兩軍以截然不同的走勢迎接比賽。客軍已走出低谷在過去2場各賽事全勝；狐狸則在3連勝後無以為繼，連續4場所有戰線錄得敗績。再者藍獅翼鋒史達寧剛重拾射門鞋，今場可望再次展示狐狸殺...
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陳蕾與兩鏡仔合作笑開顏 Ian收AK「大作」即時扁嘴
江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾將於5月14日在亞博舉行《拉闊音樂會》，3人今日到銅鑼灣出席記者會，超過500名Fans一早到商場霸位，企滿三層樓，場面墟冚。 對於首次合作，Ian笑指想嘗...
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李純恩 - 終於露臉｜好好過日子
在上海12天，身上不帶錢包，臉上不戴口罩，輕鬆愉快，然後就坐車去機場了。一進上海浦東機場，便有廣播不斷提醒，叫人在機場範圍之內要戴口罩，於是又馬上拿出口罩敷在臉上。辦完登機手續，進了貴賓室，裏面的工作...
2023-03-11
- 林月庭 - 大王爺廟｜甘美人生
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- 葉澍堃 - 灣仔「甬府」 食星級精美寧波菜｜葉Sir食經
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仲達 - 加州威勝 坐位望贏｜頭號目標
第三場三班一○○○米。少有地此程陣中竟然沒甚快馬，對主動型跑法的「加州威勝」相當有利。雖然此駒只贏過兩場四班賽，今季更要借助到潘頓才早早打開勝門，但季內167場次在三班千二米上名一役，除了稍蝕快步速之...
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