莊父靈柩返大馬下葬楊明同行

莊鍶敏與莊思明的拿督父親莊寶上月離世，昨晨在紅磡世界殯儀館出殯，靈柩送往機場運返大馬安葬。早上10時許，楊明手持燈籠與鍶敏、思明、思華與胞弟順勝步出殯儀館大門位置，進行儀式後折返靈堂。



其後，鍶敏、思明和楊明受訪，他們神情哀傷，鍶敏表示不捨，今日一起飛大馬逗留兩至三星期陪家人，楊明表示會同行。談到莊父生前很愛錫楊明，楊明眼紅紅說：「是，Uncle是個好開心的老人家，對人好好，成日鍾意笑，遇到甚麼問題都好正面，我好掛住佢。」楊明亦承認會押後婚期。