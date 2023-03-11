阿Sa恨飲家樂喜酒順便催他生B

蔡卓妍（阿Sa）剛由巴黎時裝周返港，昨晚現身品牌活動，談到不知容祖兒在倫敦失竊，看報道也嚇死，自認去旅行好小心帶備放入衫內的旅行專用袋，她近日好忙，明天飛上海，後日返港出席影視展，如檔期許可會出席陳家樂婚禮，想送BB產品催他生B，即被傳媒追問幾時輪到她。



同場的古天樂透露剛拍完新片演魔術師，拍一場水中密室逃脫戲時不慎被扇葉傷及手指，縫了九針，對於《掃毒3》於暑假上映將迎面大戰梁朝偉的《金手指》，古仔喜見暑假不少大片上映，大家不用戴口罩睇戲亦更開心。