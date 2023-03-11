陳蕾與兩鏡仔合作笑開顏 Ian收AK「大作」即時扁嘴

■大班粉絲一早到場霸位，為偶像打氣。

■AK在限時動態中，多謝粉絲送食物打氣。

■AK與Ian正忙於拍攝《冰上火花》。

■AK逼Ian要將他的「大作」掛在家中，Ian即表示冇可能。

■陳蕾笑言可以在今次台上嘗試跳舞。

■陳蕾與兩個鏡仔接受訪問時，全程笑到好開心。

江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾將於5月14日在亞博舉行《拉闊音樂會》，3人今日到銅鑼灣出席記者會，超過500名Fans一早到商場霸位，企滿三層樓，場面墟冚。對於首次合作，Ian笑指想嘗試表演棟篤企，台下Fans即時表示不行，但AK就笑說：「平時又話我哋齋企都收貨！」之後Ian就指若台上有簾的話可嘗試在台上表演換衫。陳蕾指今次可與AK及Ian一起跳舞，更即時示範舞步，不過她跳完後自己亦表現得很尷尬。AK指今次組合是個「嬲」字，而陳蕾表示希望以女聲去演繹兩男的作品《黑之呼吸》、《地球上的最後一朵花》。之後三人要以對方的歌為主題畫畫，AK畫了Ian的《再見寧靜海》、陳蕾則畫了AK的《信之卷》，而Ian則畫出陳蕾的《熒光》，不過當三人交換畫作時，Ian就似不想收到AK的「作品」即時扁嘴，搞到AK馬上指以後要在他家中看到畫作，而Ian則笑說：「冇可能。」AK親解封咪原因3人接受訪問時均對今次合作感到興奮，陳蕾被問到今次拍檔，由平日的洪嘉豪及MC張天賦變成AK與Ian，她大笑說：「太好喇，好開心，我的笑容反映咗。」至於到時三人在台上會否一起跳舞？陳蕾就反問AK是否能教她跳《虎道門》，更表示自己可能會將第一次獻給對方。提到AK早前在粉絲TG群組表示不再出Solo歌，他解釋因最近拍劇集《冰上火花》拍得如火如荼，所以沒有時間錄新歌，故想專心拍完劇才做歌，更透露希望在拉闊騷前可以出新歌。Ian望一日有40小時至於早前因拍劇而病倒的Ian則指事後放了幾天病假，連同劇的演員也替他覺得開心，不過他也擔心因自己的問題影響進度，問Ian是否會與公司溝通一下，希望工作時間上能編排好一點？他說：「都好矛盾，自己好享受密密麻麻嘅工作，但有時又要適當地休息。」Ian笑言不會學AK封咪，會同時拍劇和做歌，由於想作品有好質素，故希望一 日能有40小時，AK聽完後即笑說：「我封咪，是為咗走更長嘅路！」另外，AK的粉絲「生粉」為支持偶像及慰勞劇組，特意炮製了多款消夜及早餐應援，AK在限時動態轉發Ian 、黃溢豪和袁富華等歎早餐的短片，又留言叫大家「Enjoy」！