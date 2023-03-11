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Lokman讚姜濤唔會鑽牛角尖

2023-03-11 列印
■Lokman在《命案》的演出獲大讚。
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「第四十七屆香港國際電影節」記者會昨宣佈林家棟和楊樂文（Lokman）主演《命案》和許鞍華執導紀錄片《詩》為開幕電影，閉幕電影則是古天樂和游學修主演《送院途中》。預告片中Lokman眼神凌厲，講到明年有機會爭金像影帝，他笑指如入圍已叻。姜濤早前拍廣告時沒胃口，Lokman指大家拍攝時都習慣不食太多，讚姜濤叻，會聽外界聲音但不鑽牛角尖，「他正在慢慢瘦，要減得健康。」

同場的余香凝和袁澧林分別入圍香港電影金像獎「最佳女配角」和「最佳女主角」，二人表示正物色戰衣，袁澧林過幾日會戒糖減磅希望身形現線條。■余香凝和袁澧林正為金像獎物色戰衣。
■余香凝和袁澧林正為金像獎物色戰衣。
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