任睇No.1
  • 20º
  • 63%
  • 2023年3月11日 星期六
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 娛樂

Marf開心與Winka同日單飛

2023-03-11 列印
■Winka以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲。
Previous Next

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）與Winka（陳泳伽）昨日分別推出首支個人派台單曲《~Silencio…Shh》及《一手造成》。二人日前分別為「單飛」新歌拍攝MV，Marf為了跳唱快歌《~Silencio…Shh》突破衣着界限，以多個性感造型示人，騷腿露腰，盡顯「狂野」一面；Winka則以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲《一手造成》，兩人同屬雙子座，而且又同日出歌，難怪她們自稱為Gemini Twins。Marf唔擔心有比較，「我哋一齊籌備自己嘅Solo歌，好Sweet，可以一齊做宣傳、又可以一次過帶兩首歌畀大家聽，好划算。」■Marf在新歌MV中換了6款不同造型。
■Marf在新歌MV中換了6款不同造型。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd