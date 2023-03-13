■陳豪與陳敏之主持直銷，自然好吸引。

■《獎門人 Ladies First感謝祭直播室》帶來800萬元的銷售成績。

■J2的《仔仔一堂》探討平權大愛。

早年聽過一個關於Polo（Ralph Lauren ）T恤的故仔。話說當年某大T恤品牌，在香港做到有聲有聲，覬覦Polo在港的市場，決定用同一質料、同一裁剪手法做衫。該T恤品牌老闆心諗「賣得平過你」點都分到一杯羹，結果當然失望。最後得出結論，Polo的成功不但在於品質，而是長久建立出的brand name。近日無線同內地最大網上零售平台淘寶合作，1年內推出共48場電商直播。頭炮在上星期二（7日）舉行，找來無線旗下藝人陳豪、陳敏之主持直銷，短短6小時創造出逾2,600萬元營業額、485萬的觀看次數。連帶一連3天舉行的電子商貿直播《獎門人Ladies First感謝祭直播室》的800萬元直銷金額，共帶來逾3,400多萬元的銷售成績。即時引來同業電商仿效，聲言會製作數十場類似的藝人帶貨直銷。至於能否做出成績，且拭目以待。陳豪參與帶貨觀眾受落就如本欄早前分析，無線能在電商直銷成功，有賴強大的收視及一群高人氣藝人，更重要的是無線擁有經歷55年苦心經營的品牌。你睇陳豪以《溏心風暴》「得得地」的形象帶貨，令中港兩地睇無線節目長大的觀眾睇得投入，自然買得開心。無線成功將收視及藝人的名氣轉化成收益，背後重要因素是「TVB」這個大品牌，在過往逾半世紀製作出數以百計經典劇集構建而來，成為促銷的保證，這點是後來者模仿不來。講到無線，又點可以不提TVB（511）近日的股價表現，繼前個星期五高收5.85元，今個星期股價再攀升至周五收市的10.94元，升幅逾90%，股價應驗本欄早前分析「無線高收視+人氣藝人直銷」是條必勝方程式。股價較本欄提及時，已翻了數倍。《解風東京》大受歡迎今日再預告另一「潛力股」，就是J2 82台，早在去年J2再出世時，已講過J2終非池中物，是值得吸納的「優質股」，不到1年時間已見成績。先是擺脫「賽馬台」後有放手一搏的決心，節目趨多元化、年青化。在晚上黃金時段，開拓與無線有別的戰線。在沒有包袱下應運而生的《開壇》同你講風水命理，教你催吉避凶；《仔仔一堂》探討平權大愛；《不正常愛情研究所》分享不一樣的愛情故事。到近日復常通關推出的《冲遊泰國》同目前熱播、旅遊達人杜如風主持的《解風東京》，收視都有出色表現。杜如風的通達並非一般，慢活的介紹態度，加上「世一港女」的稱號並非浪得虛名，她以港女心態介紹日本潮物、美食，又點會不令觀眾睇得如癡如醉，節目的資料蒐集亦應記一功。所以據聞在開播頭兩日，已造出5點收視，在J2在出世後，最高紀錄收視，聽聞製作組已有意添食，到時會「解風」日本其他地方，相信又有另一番熱潮。一直都話J2過往被低估，睇過無線股價的表現，是時候趁低「吸納」J2這隻「潛力股」。