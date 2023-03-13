泰國行獻出多個第一次 李芷晴 何沛珈 帶5套泳衣晒身材

■2人首次着泰服，好有新鮮感。

■2人着校服食米芝蓮「媽媽麵」。

■Stephanie最驚食多咗凸肚仔。

■2位靚女仲會歎Spa。

■校服look好pure。

■Roxanne臨出發前1星期戒口加做運動，保持最佳狀態。

旅遊資訊節目《請1日假去旅行》逢周四及周五晚上10時30分於翡翠台播映。本周播出的「曼谷篇」，由《香港小姐再競選》分別獲得冠軍及亞軍的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）擔任主持。兩位靚女為了這次旅程獻出多個第一次，包括首次出埠工作、首次穿泰服等，而最怕畀人摸的Stephanie，更會獻出人生首次Spa。去得曼谷當然要吃好東西，兩人會為大家推介當地著名美食及食店，包括獲米芝蓮推介的「媽媽麵」。曼谷天氣熱辣辣，Roxanne和Stephanie齊齊換上泳裝，於酒店的泳池沐浴陽光，兩位女神大晒美好身段，畫面養眼。Stephanie、Roxanne受訪時透露今次準備了5套泳衣，Stephanie笑言拍泳裝畫面有點擔心：「因為最後一日先拍泳裝，而泰國啲嘢食實在太好味，真係忍唔到口，所以都驚會有肚腩仔！」大讚曼谷Spa性價比高Roxanne則事前做足準備，「最擔心嘅嘢就係過年之後食多咗，去之前嘅一個星期就戒口食清啲同埋做運動，仲帶埋跑步套裝諗住有時間就跑吓步去水腫，不過因為拍攝行程緊湊，所以都完全冇時間去跑步，但係其實每日行咁多路都已經好足夠。」除了泳裝，兩人的校服look亦勁pure勁true，期待指數爆燈。提到人生首次做Spa，Stephanie笑言最怕被唧及怕痛：「以前細個都有跟屋企人試過揼骨，但就係咁笑，笑到停唔到，最後畀媽媽嫌嘈趕走咗。今次做Spa係比較溫柔啲，比我想像中舒服好多，開頭掂我時有少少尷尬，但因為太舒服，慢慢都享受。」自稱是「骨精」的Roxanne則首次體驗泰式Spa，她說：「曼谷嘅Spa啲環境同性價比喺香港好難搵到，嗰度嘅地方勁大、裝修超靚。」