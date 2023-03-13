王灝兒（JW）低胸露背現身，令身旁的吳業坤不敢直視，JW亦顯得怕醜，十分搞笑。坤哥為新劇《News新聞女王》換了新髮型，開工前佘詩曼相約食飯，希望透過聚餐建默契，令JW大呼羨慕，她又指想和坤哥合作出歌。
炎明熹先儲經驗望在紅館開騷
王灝兒（JW）低胸露背現身，令身旁的吳業坤不敢直視，JW亦顯得怕醜，十分搞笑。坤哥為新劇《News新聞女王》換了新髮型，開工前佘詩曼相約食飯，希望透過聚餐建默契，令JW大呼羨慕，她又指想和坤哥合作出歌。
社協撐簡約公屋 「侷住體驗館」面世 市民親歷劏房之苦
現時有超過22萬人蝸居籠屋、板房、劏房等不適切居所。社區組織協會在大角咀一個唐樓單位，設置「侷住體驗館」，以「一比一」還原基層住屋困境，讓市民可親身體驗實況。有社區組織幹事指，希望展覽能讓參加者，認同...
2023-03-13
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《人民日報》推出英語宣傳片
內地官方媒體《人民日報》推出最新國家形象網上宣傳片，以英語講述歷史和科技創新，中國會和平發展，與世界各國共享機遇，同時強調領土一點不能少。長約兩分半鐘的宣傳片，以英語旁白，講述中國人不斷努力、走向富強...
2023-03-13
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巴赫穆特激戰持續 俄逾500士兵死傷
俄烏兩軍在烏克蘭東部重鎮巴赫穆特的激戰持續，烏軍公佈在24小時的戰鬥中，俄軍有超過500人死傷。俄方日前聲稱已推進至巴赫穆特市中心外圍，距離市中心的市政大樓僅有1.2公里，烏方則表示將堅持保衞巴赫穆特...
2023-03-13
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林海山城 現樓示位全面睇
一手接連應市，豪宅項目亦趁勢加推，由希慎興業及香港興業合作發展的大埔林海山城，加推53伙招標應市，涵蓋標準戶、連花園或平台特色戶及洋房，今日（11日）起招標發售。 希慎興業寫字樓業務及住宅業務總...
2023-03-11
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市場憂歐美金融風險增 恒指或下試100天線
美國2月經濟數據顯示薪資增長放緩，惟美國矽谷銀行（SVB）於上周五突然「爆煲」，美股3大指數齊跌。分析料港股今日將低開，主因是大市延續上周調整壓力，國際業務佔比較重的金融股短期或會因矽谷銀行破產事件而...
2023-03-13
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復任正選 AC吉兆 呂布勢擒「拿」
伊巴謙莫域克服膝傷復出以來，2輪意甲都是後備出場，隨着狀態明顯漸入佳境，據報今晚聯賽主場對沙蘭力坦拿，將正選披甲肩負入球重任。有這名精神領袖掛帥，狀態回勇的紅黑軍團勢可輕取遇強即屈的沙蘭力坦拿，一於捧...
2023-03-13
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劉嘉玲頒獎畀老公心情複雜 梁朝偉封雙料影帝激動暈一暈
《第16屆亞洲電影大獎》昨晚在香港故宮文化博物館舉行，各獎項名花有主，獲大會頒發「亞洲電影貢獻榮譽大獎」的梁朝偉同時勇奪影帝榮銜，而影后就落在《分手的決心》的湯唯手上，最佳導演是執導《孩子轉運站》的是...
2023-03-13
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國家提振信心 民企應當自強
今屆兩會，國家主席習近平向民營企業和民營經濟強調，始終把民營企業和民營企業家當作自己人，讓民企「放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」，並「消除顧慮，放下包袱，大膽發展」，同時要激發民間資本投資活力，鼓...
2023-03-13
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仲達 - 加州威勝 坐位望贏｜頭號目標
第三場三班一○○○米。少有地此程陣中竟然沒甚快馬，對主動型跑法的「加州威勝」相當有利。雖然此駒只贏過兩場四班賽，今季更要借助到潘頓才早早打開勝門，但季內167場次在三班千二米上名一役，除了稍蝕快步速之...
2023-03-11
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