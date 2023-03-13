炎明熹先儲經驗望在紅館開騷

■JW的低胸裝令坤哥不敢正視。

炎明熹（Gigi）前晚演出《博愛歡樂傳萬家》，她表示要考DSE，所以開騷都要考完試，她非常想踏紅館，但要從不同地方儲經驗，不用一上便是紅館。她透露有聯絡身在外地的姚焯菲（Chantel），「我有在她的翻唱影片留言，她也有留言給我。不過私下較少，因我不常用手機。」她希望對方回港時可以飯聚。王灝兒（JW）低胸露背現身，令身旁的吳業坤不敢直視，JW亦顯得怕醜，十分搞笑。坤哥為新劇《News新聞女王》換了新髮型，開工前佘詩曼相約食飯，希望透過聚餐建默契，令JW大呼羨慕，她又指想和坤哥合作出歌。