張天賦聲帶發炎充血怕唱不出感覺

■Tyson Yoshi繼續除衫演出。

Tyson Yoshi、MC張天賦前晚為《PUNCHLIVE 2023》演出，Tyson Yoshi以《Optimistic》打頭陣出場，其後有粉絲不停叫他除衫，Tyson唱完《Stressed up》就除去上衣，半裸繼續唱，引得全場尖叫。MC張天賦壓軸演出，他甫現身即獲粉絲熱烈歡迎，笑指粉絲們原來仍未累，「今晚有4位bad boy，遺憾自己的歌單未能炸爆全場，他們來硬我就來軟，攞其他bad boy元素出來。」隨即以bad boy笑容唱出《How Many Times》冧爆粉絲，又透露去年11月時做了聲帶檢查，發現聲帶發炎充血，雖然沒大礙，但做完紅館演唱會後，覺得自己的聲音好像已不在狀態，唱不回以前的感覺，於是再去檢查，幸好結果無事才放下心頭大石。