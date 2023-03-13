劉嘉玲頒獎畀老公心情複雜 梁朝偉封雙料影帝激動暈一暈

■劉嘉玲頒亞洲影帝獎給偉仔，台上深情擁抱。

■湯唯憑《分手的決心》封亞洲影后，但她沒有來港領獎。

■麥沛東喜獲新演員獎，他多謝父母支持他追夢。

■池昌旭獲「AFA新世代獎」，他坦言想與香港導演合作。

■阿部寬獲頒「卓越亞洲電影人大獎」及最佳衣着獎。

■是枝裕和憑《孩子轉運站》再奪最佳導演獎。

■最佳電影由日本的《Drive My Car》奪得。

《第16屆亞洲電影大獎》昨晚在香港故宮文化博物館舉行，各獎項名花有主，獲大會頒發「亞洲電影貢獻榮譽大獎」的梁朝偉同時勇奪影帝榮銜，而影后就落在《分手的決心》的湯唯手上，最佳導演是執導《孩子轉運站》的是枝裕和，最佳電影就由日本的《Drive My Car》奪得。憑《風再起時》入圍爭影帝的梁朝偉與太太劉嘉玲結伴出席頒獎禮，嘉玲並擔任最佳男主角頒獎嘉賓，她宣佈得獎者時，先叫：「Oh！My God！」後指得獎者名字很難讀，然後宣佈由老公偉仔獲獎。偉仔擊敗對手西島秀俊封影帝，他上台時先與太太擁抱，接過獎座後表示沒想會過獲此獎，所以沒準備得獎感言，笑言只懂說多謝。偉仔和嘉玲一同到後台受訪，偉仔坦言今年競爭激烈，所以很驚訝獲獎，亦未有機會跟幾位出色對手交流。問到在太太手上捧獎是否更具份量？嘉玲稱不知會是偉仔得獎，直言揭曉前心情複雜，很想偉仔得獎，但又覺得應該交給其他人，讚偉仔在她心中一直是最好，但其他演員也很值得表揚鼓勵。偉仔指自己當時激動得一片空白暈一暈，很開心代表《風再起時》團隊得獎，亦一直想跟不同地方團隊合作，希望找到新刺激和火花。此外，偉仔並獲頒「亞洲電影貢獻榮譽大獎」。洪金寶獲「終身成就獎」獲「終身成就獎」的洪金寶對於得獎感驚喜、意外又開心，坦言很難得。被問到現在香港動作演員的水準，洪金寶指現在很少看戲及拍戲，又指當年拍《貪狼》，很多人認為古天樂不懂武打，雖然當時安排了很多替身，但古仔一直練並要求親自上陣，由此可見是看演員的自我要求。本港演員麥沛東憑《正義迴廊》獲「最佳新演員」，他大讚其他對手演得好，完全沒預料自己得獎，更指導演何爵天也睇好《回首爾後》的朴智敏得獎，他多謝父母支持他追夢，過去10年他在演舞台劇，但舞台劇認受性不高，他希望以後有更多人會欣賞。池昌旭望與香港導演合作日本男星宮澤冰魚憑《愛是自私》獲「最佳男配角」，片中他有不少同性戀大膽場面，獲獎後他在後台受訪時透露，拍攝前做很多準備工夫，跟導演和片中對手鈴木亮平很多溝通，坦承今次很大挑戰，其中一場更拍了至少20個take才完成，但作為新演員拍到這部戲是很幸運和幸福。韓星池昌旭獲「AFA新世代獎」，他受訪時表示若有好角色的話，香港導演不妨找他參演，主要在韓國發展的他坦言想挑戰到海外拍戲，想合作的香港演員有很多，特別是梁朝偉。阿部寬獲頒「卓越亞洲電影人大獎」及最佳衣着獎，大豐收的他笑言沒料到獲獎，原本以為來呆坐，被叫上台時既驚訝又高興。