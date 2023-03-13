馬拉奪獎受啟發唔局限做打女 楊梓菁想挑戰拍悲情文戲炎明熹先儲經驗望在紅館開騷

■愛飲咖啡的Wiyona，早已學過拉花，為賀新一年專登拉隻兔仔。

■Wiyona在《白色強人II》飾演病人「Amanda」，喊戲獲網民大讚。

■去年底Wiyona在馬來西亞奪得「亞太最具潛質女演員獎」。

■早前Wiyona跟家人到韓國旅行叉電。

楊梓菁（Wiyona）去年改名及簽新公司重新出發，果然奏效，過了精采又充實的1年，除成功做《千謊百計》電影女主角，還在馬來西亞奪得「亞太最具潛質女演員獎」，令她有所啟發，決定要努力轉型，不再只局限做打女，豁出去挑戰不同類型角色。採訪：杜杜攝影：錢文坤 場地：No.2Wiyona好滿意過去1年成績，除了工作接踵而來，還有機會首度在馬來西亞《McM Global Awards》奪得「Asia Pacific Most Promising Actress」（亞太最具潛質女演員獎），不論對自己及屋企人都算有交代。完成小目標儲自信心Wiyona領獎時剛巧在當地拍攝《千謊百計》，「拍緊戲突然收到通知有獎拎，最初仲以為係最佳服裝獎嗰啲，哈哈！當時太專注拍戲都冇乜感覺，直到真係見到個獎，就記起阿媽講過好想見到我攞獎，本身只想做好演員，但阿媽咁講啟發咗我要有目標，今次就當係熱身獎，希望之後每個演藝工作都要做得更加好。」Wiyona習慣每年年初都會訂下多項目標，用來激勵自己未來日子努力向前，「我會將目標寫喺記事簿，而且唔會淨係寫大嘅目標，人要有動力，一定要有啲細目標做到，你先可以儲到自信心去做一件大嘅事，所以大細目標都會寫落去。」去年Wiyona順利完成7、8成目標，包括：簽新公司、做電影女主角及攞獎等，今年她最希望全力在電影方面發展，而且能夠轉型成功，「自己已經建立咗打女形象，想喺演戲方面多啲進步，希望演多啲唔同嘅文戲，無論悲情又好，愛情又好，畀大家睇到我除咗識打仲有喺其他方面落咗工夫，啱啱喺馬拉拍咗《千謊百計》，成套都係文戲，仲要扮演唔同角色，對我嚟講好大挑戰。」