任時完驚訝Do姐對他暸如指掌

■任時元獲提名最佳男配角好榮幸。

韓星任時完憑電影《緊急迫降》入圍《第16屆亞洲電影大獎》最佳男配角，他受訪時指知道亞洲電影大獎是重要的頒獎禮，有獲提名已很榮幸。提到他接受鄭裕玲（Do姐）訪問，並成為Do姐在IG第3位追蹤的人，他表示：「很開心，之前有睇過Do姐演的喜劇，訪問時很驚訝Do姐對我暸如指掌。能夠成為第3位她追蹤的人感到非常自豪。」問到會否想跟Do姐合作？時完表示：「會是我很大的榮幸。」他再被問到如何邀請Do姐出山拍劇或拍戲？他想了一會稱：「可以遷就對方，或者一起做電台節目。」