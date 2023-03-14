AL孖Edan飛日本 逾百鏡粉送行

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，AL）、呂爵安（Edan）前晚出席《第16屆亞洲電影大獎》，昨晨即出發到日本拍戲。AL於凌晨在社交網限時動態向粉絲說晚安，並說已預料無得瞓，之後再貼上教母的愛心靚湯及在車內出發機場相片。



過百粉絲一早在離境大堂守候，手持應援名牌和公仔送機，AL的粉絲更穿上偶像自家品牌服裝和帽。由於粉絲眾多，機場方面架起圍欄；AL和Edan與經理人花姐，一同由職員通道步往離境大堂。粉絲在偶像出現前已逼滿通道，AL與Edan禮貌地向粉絲揮手和鞠躬，現身短短數十秒，由職員通道進入海關辦出境手續。