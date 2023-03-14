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黎明推廣影視多元創作 鼓勵新人入行

2023-03-14 列印
■黎明希望更多新人加入，令影視娛樂做得更好。
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黎明（Leon）昨日以大使身份到會展出席「香港影視娛樂博覽 2023」啟動儀式，活動上，Leon除分享身為大使的心情外，亦與眾主禮嘉賓如政務司司長陳國基、署理文化體育及旅遊局局長劉震等一起進行啟動儀式。

對於相隔3年再出席活動，Leon表示很開心，因經過疫情後終於有實體記者會，並指自己參與多年亦不斷學習，因為影視其實是多元創作，經過不同時間及不同潮流亦會改變創作上的意念，也需要很多新人加入創作，故希望能多些新人加入後能愈做愈好。
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