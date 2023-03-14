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姬蒂白蘭芝靠貴氣攞返個彩 范冰冰開胸搶鏡

2023-03-14 列印
范冰冰 ■開胸的Tony Ward Couture晚裝，閃銀配上翠綠闊袖加裙襬，美麗與霸氣兼備，難怪會被外媒和時尚KOL大讚。
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        《第95屆奧斯卡頒獎禮》圓滿結束，得獎名單成為熱話外，紅地氈上女星的造型及服裝亦是焦點所在。未能摘下影后殊榮的姬蒂白蘭芝以一身華麗貴氣的打扮備受矚目，雖大熱倒灶，仍成為全場亮點，攞返個彩。至於驚喜現身的范冰冰，就以閃銀開胸晚裝配上翠綠闊袖加裙襬搶鏡。圖：美聯社、路透社 荷爾芭莉■這身Tamara Ralph Couture晚裝，入膊高衩加胸前露肉小三角，配上精緻的玫瑰裝飾，展現另類性感。
荷爾芭莉■這身Tamara Ralph Couture晚裝，入膊高衩加胸前露肉小三角，配上精緻的玫瑰裝飾，展現另類性感。
謝茜嘉卓婷■上屆影后穿上Gucci閃銀配黑低胸晚裝，胸前微低V性感爆乳，配上一頭紅髮，感覺火辣。
謝茜嘉卓婷■上屆影后穿上Gucci閃銀配黑低胸晚裝，胸前微低V性感爆乳，配上一頭紅髮，感覺火辣。
妮歌潔曼■身穿綴以立體花裝飾的Armani Prive黑色閃片高衩晚裝，閃得嚟又帶點嫵媚神秘感。
妮歌潔曼■身穿綴以立體花裝飾的Armani Prive黑色閃片高衩晚裝，閃得嚟又帶點嫵媚神秘感。
Janelle Monae■一身Vera Wang晚裝，以鑽石蘭花裝飾的黑色choker和黑bra top，搭配橙色裙襬，型格又具線條美。
Janelle Monae■一身Vera Wang晚裝，以鑽石蘭花裝飾的黑色choker和黑bra top，搭配橙色裙襬，型格又具線條美。
姬蒂白蘭芝■被視為影后大熱的姬蒂白蘭芝選穿Louis Vuitton禮服，上身綠松石色墊膊設計，配下身魚尾裙look，高雅貴氣。
姬蒂白蘭芝■被視為影后大熱的姬蒂白蘭芝選穿Louis Vuitton禮服，上身綠松石色墊膊設計，配下身魚尾裙look，高雅貴氣。
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