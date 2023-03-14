《奇異女俠》擸7獎成大贏家 班頓費沙首奪影帝 自爆過往不懂感恩

■班頓費沙在《鯨》片，演活逾600磅大肥佬。

■出爐影帝班頓及影后楊紫瓊擁抱，互相祝賀。

■大肚Rihanna上台獻唱。

■《西線無戰事》亦奪4個獎項，導演Edward Berger開心晒獎。

■《奇異女俠玩救宇宙》掃7項大獎，認真威威。

■珍美李寇蒂絲捧着最佳女配角獎，開心大笑。

《第95屆奧斯卡頒獎禮》香港時間昨早舉行，《奇異女俠玩救宇宙》擸最佳電影、導演、影后、男女配角等7獎成大贏家；影帝就由沉寂影壇多年的班頓費沙首度奪得，他在台上表現激動，直言事業創高峰時並無感恩。圖：美聯社、路透社奧斯卡頒獎禮昨在洛杉磯舉行，今屆有名嘴Jimmy Kimmel第3度主持，《奇異女俠玩救宇宙》贏得最佳電影、導演、影后、男女配角、原創劇本及剪接7獎成大贏家，德國片《西線無戰事》奪4獎緊隨其後。影帝由《鯨》班頓費沙一擊即中，他上台前跟太太、對手《伊尼舍林的女妖》哥連法路等擁抱，在台上他表現激動，一開始感謝奧斯卡大會，「我30年前開始事業，對我來說一直不容易，我一直沒有感恩直至事業停頓，感謝大會的肯定。」荷爾芭莉代韋哥頒獎班頓曾遭荷里活外國記者協會前主席性騷擾後，造成他身心受創，並曾被封殺，導致他消失於影壇多年。班頓在戲中飾演逾600磅大肥佬，因此電影亦摘下最佳髮型與化妝獎。最佳影帝及影后原本應由上屆的得主頒發，但去年影帝韋史密夫因掌摑事件被奧斯卡封殺10年，故最佳男女主角皆由上屆影后謝茜嘉卓婷及首位黑人影后荷爾芭莉頒發。主持Jimmy在典禮開始時，就拿掌摑事件開玩笑，「如果任何人在典禮上犯上任何的暴力行為，你就會贏得奧斯卡影帝，並容許有19分鐘很長的演講時間。」網民普遍認為今屆奧斯卡除了開頭頒發最佳男女配角，以及尾聲的最佳電影、導演等大獎，其餘時間都很沉悶。Rihanna大住肚獻唱最佳男女配角都落入《奇異女俠玩救宇宙》關繼威及珍美李寇蒂絲手中，珍李美則以黑馬姿態擊敗大熱的《黑豹2︰瓦干達萬歲》Angela Bassett。珍美李表示︰「我知道我像是一個人站在這裏，但不是，我就是代表數百人。我們剛贏得奧斯卡。」金像獎最佳原創電影歌曲由印度電影《革命雙雄》主題曲《Naatu Naatu》奪得，擊敗兩大天后Rihanna及Lady Gaga的歌曲。天后Rihanna演唱《黑豹2：瓦干達萬歲》主題曲《Lift Me Up》，上月她為「超級碗」中場演出，宣佈再懷第2胎，她昨挺着孕肚演唱，歌聲仍然非常強勁動聽。第95屆奧斯卡金像獎得獎名單最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》最佳導演：關家永、Daniel Scheinert《奇異女俠玩救宇宙》最佳男主角：班頓費沙《鯨》最佳女主角：楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》最佳男配角：關繼威《奇異女俠玩救宇宙》最佳女配角：珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》最佳原創劇本：《奇異女俠玩救宇宙》最佳改編劇本：《Women Talking》最佳國際電影：《西線無戰事》最佳動畫片：《吉拿域戴拖路之皮諾丘》最佳剪接：《奇異女俠玩救宇宙》最佳髮型及化妝：《鯨》最佳攝影：《西線無戰事》最佳美術設計：《西線無戰事》最佳服裝設計：《黑豹2：瓦干達萬歲》最佳視覺效果：《阿凡達：水之道》最佳音效：《壯志凌雲：獨行俠》最佳化妝與髮型設計：《鯨》最佳原創歌曲：《Naatu Naatu》（《革命雙雄》）最佳原創配樂：《西線無戰事》最佳紀錄片：《Navalny》最佳紀錄短片：《小象守護者》最佳實景短片：《An Irish Goodbye》最佳動畫短片：《男孩 鼴鼠 狐狸與馬》