任睇No.1
  • 19º
  • 74%
  • 2023年3月14日 星期二
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 娛樂

吳彥祖周星馳見證楊紫瓊封后

2023-03-14 列印
■吳彥祖透露當宣佈楊得獎，忍不住大叫。
Previous Next

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡影后，更成為史上首位亞裔影后，其實在頒獎一刻，不少圈中人都好關心她能否創造歷史。

楊紫瓊好友吳彥祖在IG出post透露，當時與囡囡一齊睇直播，囡囡更興奮到跳起，吳彥祖更忍不住大叫，心情激動。至於周星馳亦有見證楊紫瓊封后一刻，他在限時動態上載收看ViuTV直播的電視畫面，又留言：「Congratulations（恭喜）！」即時送上祝賀。■周星馳即時送上祝賀。
■周星馳即時送上祝賀。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd