吳彥祖周星馳見證楊紫瓊封后

■周星馳即時送上祝賀。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡影后，更成為史上首位亞裔影后，其實在頒獎一刻，不少圈中人都好關心她能否創造歷史。楊紫瓊好友吳彥祖在IG出post透露，當時與囡囡一齊睇直播，囡囡更興奮到跳起，吳彥祖更忍不住大叫，心情激動。至於周星馳亦有見證楊紫瓊封后一刻，他在限時動態上載收看ViuTV直播的電視畫面，又留言：「Congratulations（恭喜）！」即時送上祝賀。