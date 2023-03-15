跟相差12年吳卓羲演父子唔使扮老 黃智賢演奸角獲讚：唔在意評論啱就改

■Ben同羅霖相隔27年再合作，外形依然合襯。

■Ben為這個斑白頭髮造型，每日開工前要花兩個鐘準備。

■Ben跟高鈞賢演父子，有不少衝突戲份。

■96年Ben跟羅霖首合作《真情》，劇中「阿海」同「雙雙」有感情戲。

■首度跟吳卓羲合作，Ben直言有相逢恨晚感覺。

■Ben被內地網民力讚，「卓廷光一出來彈幕都是誇的」。

黃智賢（Ben）在劇集《廉政狙擊》飾演終極大奸角「卓廷光」，55歲的他更挑戰做43歲吳卓羲的養父，除了靠演技，好彩首合作的吳卓羲是個超好對手，而造型亦幫助好多，難怪該劇在內地推出時已得到觀眾激讚，不過他不會自滿，視正負評為鞭策向前的動力。 採訪：杜杜 攝影：Stanley髮型：hair culture@Willie ChanBen能夠跟羅霖和高鈞賢再合作非常開心，大讚演其太太的羅霖恰到好處，「佢同當年《真情》比較真係冇乜變，依然咁高貴大方，好啱個角色，最搞笑有網民將我哋邊個keep得好啲做比較。」至於跟2009年《幕後大老爺》合演師徒的高鈞賢，相隔多年再演父子，他有感對方成熟不少，而劇中不少掌摑戲份，他承認好難落手，「我寧願畀人打多過打人，不過我哋夾好咗近鏡一定要硬食，寧願狠狠哋一吓好過NG，佢做咁耐演員都明白。」演老角造型幫到手至於跟相差12年的吳卓羲演父子，Ben解釋角色設定他未婚已收養了對方，實際相差年紀跟現實差不多，加上造型幫到手，所以他演繹時不用刻意現老態。他又覺得跟卓羲相逢恨晚，大讚對方是超好對手，「我哋第一次合作，我仰慕咗佢好耐，哈哈！今次合作感覺真係好好，因後段有好多父子情嘅戲，要演到即使佢唔係親生，但錫到成副身家畀晒佢，其實好靠我哋之間做唔做到嗰個感覺，已經忘記咗年齡上關係，呢種情係跨越父子。」劇集在內地已播畢，Ben的演出一度登上熱搜，他感到很興奮，「內地睇戲會有彈幕，即係一路喺電腦睇，一路可以打字上去，有網民cap咗圖畀我話『卓廷光一出來彈幕都是誇的』，即係讚，我覺得一個反派嘅成功，就係觀眾期待佢出場搞事。」雖然他會留意網上評論，但不會因而自滿，「有啲中肯嘅睇得幾獨到，寫過千字分析角色，但留言唔需要全部認同，唔好太在意，講得啱嘅就改善。」