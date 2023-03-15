經過兩個多星期的沉澱後，方媛前日在社交網分享帶兩個寶貝囡出外遊玩的短片，並留言寫道：「小朋友們要求的周末。」更貼上纜車符號，片中見她影着囡囡的側面，還有沿途的景色，估計這位廿四孝媽媽是帶女兒搭纜車上太平山頂玩，不少網民都留言大讚她貼地，相信方媛已逐步走出閨蜜離世的陰霾，回復日常生活。
方媛走出蔡天鳳離世陰霾 帶女兒貼地遊山頂
經過兩個多星期的沉澱後，方媛前日在社交網分享帶兩個寶貝囡出外遊玩的短片，並留言寫道：「小朋友們要求的周末。」更貼上纜車符號，片中見她影着囡囡的側面，還有沿途的景色，估計這位廿四孝媽媽是帶女兒搭纜車上太平山頂玩，不少網民都留言大讚她貼地，相信方媛已逐步走出閨蜜離世的陰霾，回復日常生活。
九巴每程加7毫 城巴新巴全線漲$2 5巴紛申加價 機場線貴50%
疫後經濟尚待復甦，公共交通服務加風勁吹。5間專營巴士公司疫下業務受打擊，向政府申請加價，九巴擬加9.5%，若加價能夠從「專營巴士豁免隧道費基金」扣除作紓緩，九巴平均每程實際幅將低於7毫；城巴和新巴所有...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拜登欲與習近平通話
美國總統拜登在加州與英澳領袖會晤時，被記者問及是否快將與國家主席習近平通話，他回應是，但未有透露時間等詳情。中國外交部回應指，溝通的價值和意義在於增進理解和管控分歧，不能為溝通而溝通，美方應拿出誠意同...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日川菜名廚陳建一 東京病逝享年67歲
日本名廚陳建一（見圖），日前因間質性肺炎於東京病逝，終年67歲。陳建一為中日混血，1956年在東京出生，從小在父親的中菜館學習廚藝，積極推廣四川菜，更改良父親的「麻婆豆腐」食譜，採用日本人較易入口的香...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
瑜一快開價首批至少50伙
焦點盤連環出擊，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一，昨日首度開放IB期示範單位，預計24小時內上載價單，首批不少於50伙；長實與新地合作發展的屯門飛揚第2期同步開放示範單位，項目預計明日開價，首...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
滙控擬注資英矽銀捱沽 恒指續挫448點創3月低
美股隔晚個別發展，惟美國銀行股沽壓沉重，該板塊指數創3年最大跌幅。雖然市場預期加息將近尾聲，惟港股依然向下，一度急插逾500點，最終收跌448點，報19247點，失守100天線（19311），創近3個...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
基華拉斯基利亞大勇 入「玻」停不了
拿玻里超新星基華拉斯基利亞，於上場意甲以一敵八射入一記馬勒當拿式入球，技驚四座。今晚歐聯16強次回合，基華拉斯基利亞勢領拿玻里繼首回合作客贏2:0後，再於主場攻陷法蘭克福。足智彩開出拿玻里讓球主客和讓...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英皇電影晒冷 公佈2023年重頭大片 偉仔爆阿Sa拍《金手指》學到偷雞同駁嘴
英皇電影開啟電影新勢力，支持新導演陳茂賢、羅耀輝、吳家偉、劉偉恒及梁國輝開戲，作品包括《不日成婚2》、《望月》、《出租家人》及《陰目偵信》等。由袁劍偉導演夥拍Anson Lo（盧瀚霆）及Eden（呂爵...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 青年就業計劃疑全國化打造廣闊職場發展空間｜社論
政府由2021年試行「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵在香港及大灣區均有業務的企業聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區工作，參與者給予非常正面的評價。政府積極回應，由2023年開始恆常推行有關計劃。前天...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 旅遊高球 上仗走光｜頭號目標
第三場四班一二○○米。今季459場次谷草此程，除頭二馬之外，個人先假設了餘驅水準頗低，原因該役除了現在串Q的「錢多多」及「正氣青驅」之外，根本多揀兩匹馬都難。不過事後重看影片，發覺買中這條單Q也有點運...
2023-03-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6