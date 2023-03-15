■方媛上載女兒搭纜車的照片，看來已走出陰霾。

■方媛對蔡天鳳的離世好傷心。

28歲名媛蔡天鳳上月24日被發現慘遭碎屍肢解，事件震驚全城，其閨蜜方媛得知好姊妹離世後大受打擊，並在社交網發文悼念，「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！」月初方媛到戲院撐老公郭富城新戲《斷網》的首映禮，只見她臉色蒼白，非常憔悴。經過兩個多星期的沉澱後，方媛前日在社交網分享帶兩個寶貝囡出外遊玩的短片，並留言寫道：「小朋友們要求的周末。」更貼上纜車符號，片中見她影着囡囡的側面，還有沿途的景色，估計這位廿四孝媽媽是帶女兒搭纜車上太平山頂玩，不少網民都留言大讚她貼地，相信方媛已逐步走出閨蜜離世的陰霾，回復日常生活。