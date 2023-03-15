李治廷自爆秘婚暫無生B大計

久未現身香港的李治廷昨日出席紫荊文化集團2023年度重點影視專案發佈儀式，他之前被拍到帶貌似方媛的女友見家長，他被問到有否帶女友返港？他即澄清是假料，更自爆女方是老婆的閨蜜，並承認幾個月前已低調在外地結婚，有感自己已36歲也應該結婚，但他拒透露結婚地點，以免被搜到婚照，因不想圈外人老婆曝光。



李治廷談到暫沒有計劃生B，先享受二人世界，亦未有時間度蜜月，老婆明白他工作至上，不會投訴，指老婆也是到處飛，如有時間就會出去玩；他透露稍後將在香港拍新劇《守承者》，預計拍兩個月，亦想再拍香港電影，但可遇不可求。