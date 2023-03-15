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新劇與黃浚銘演情侶 Ivy So唔擔心有親熱戲

2023-03-15 列印
■黃浚銘笑言好多男性友人羡慕他與Ivy So合作。
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Ivy So（蘇雅琳）、黃浚銘及張達倫等為ViuTV原創劇《飛黃騰達》拜神，主角Ivy So和黃浚銘飾演情侶角色，問他們有沒有親熱戲？兩人表示未知，Ivy相信即使有親熱戲，尺度也是健康，戲言大家睇完不會殺死他。黃浚銘則說會健康、安全及舒服，不擔心成為對方粉絲的公敵，但有男性朋友羨慕他與Ivy合作，借意說來探班。

張達倫離開TVB，首次為ViuTV拍劇，他在《飛黃騰達》飾演股神，但現實生活中他是「明燈」，透露曾經輸過三分二身家，輸到一殼眼淚，好彩當時未認識老婆，否則離婚收場。■張達倫曾輸過三分二身家。
■張達倫曾輸過三分二身家。
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