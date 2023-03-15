英皇電影晒冷 公佈2023年重頭大片 偉仔爆阿Sa拍《金手指》學到偷雞同駁嘴

■偉仔在《金手指》的角色好奸。

■英皇集團主席楊受成（前排中）與眾男星合照。

■楊受成（前排右三）與一眾靚女在台上合照。

■偉仔與華仔在台上密密斟，張學友與任達華都好好傾。

■謝霆鋒與成龍合作新片《新警察故事2》。

■《爆裂點》監製林超賢與張家輝、陳偉霆等上台介紹新片。

■左起：任達華、吳鎮宇及方中信大談拍《內幕》的辛苦。

英皇電影開啟電影新勢力，支持新導演陳茂賢、羅耀輝、吳家偉、劉偉恒及梁國輝開戲，作品包括《不日成婚2》、《望月》、《出租家人》及《陰目偵信》等。由袁劍偉導演夥拍Anson Lo（盧瀚霆）及Eden（呂爵安）首次合演電影《盜月者》，因為導演袁劍偉與演員AL及Edan已身在日本開鏡拍攝，所以特別拍下片段在現場播放，片中為大家送上驚喜。其間姜濤出現要求參與，卻被Edan反問他一句：「你得閒咩？」姜濤即表示，可以拍少啲，再跟導演講。袁劍偉即提議姜濤以特別演出方式參與，但指明一定要有他們三個一起的對手戲份。另外，身在美國進行巡迴演唱會的郭富城，亦拍短片恭賀英皇電影，並為新片《內幕》打氣。英皇電影昨日在香港國際影視展上舉行「2023英皇電影巡禮」邀得多位圈中人出席，包括于冬、許濤、古天樂、曾志偉，全港最賣座導演帝后匯聚一堂，藝人包括梁朝偉、劉德華、張學友、成龍、任達華、張家輝、謝霆鋒、陳偉霆、吳鎮宇、蔡卓妍等。英皇集團主席楊受成博士在宣傳片段中表示，英皇電影初心不變，為電影喝采。2023年多齣重頭大製作蓄勢待發，包括《金手指》、《爆裂點》、《內幕》及《海關戰線》。偉仔已恭喜楊紫瓊封后劉德華、梁朝偉繼《無間道》後相隔20年再在電影《金手指》中合作，宣傳片中見飾演反派的偉仔露出奸笑之餘更被打到爆缸。對於相隔20年再合作，華仔與偉仔受訪時異口同聲表示對方成熟了不少，偉仔表示：「每次華仔都有難忘事畀我，今次正邪調轉，我做反派，似老千、梟雄、詐騙案主腦人物 。」華仔恭喜偉仔奪得亞洲影帝，之後會約他食飯和送紅酒，阿Sa則笑說：「我送白酒。」問到阿Sa有否向兩位影帝偷師？偉仔即笑說：「學到遲到、偷雞同駁導演嘴。」另外，曾與偉仔合作《尚氣與十環幫傳奇》的楊紫瓊奪奧斯卡影后， 偉仔表示有恭喜對方，又透露每次得獎後，楊紫瓊也會打電話給他：「試過有一次打畀我，當時我啱啱瞓醒，頭髮都未梳，佢後面成班人，我即刻要撳住個頭，不過今次冇打畀我。」問到偉仔會否以奧斯卡為目標？他表示不會刻意計劃：「會發生就發生，當然都想同唔同地方嘅團體合作，（會唔會想做監製？）我好享受做演員崗位，冇諗其他。」霆鋒落閘唔肯講王菲霆鋒將處男執導《新警察故事2》，他表示壓力大之前推過導演工作，至於今次肯答應是因為班底：「難得成個班底、演員包括吳彥祖、蔡卓妍等全部喺度，但導演陳木勝已經離世。」提到今次與女友王菲一起返港，霆鋒即落閘說：「講返電影！」之後再有傳媒問是否會同王菲合作拍電影？他就表示：「一定唔會。」另外，陳偉霆與舊愛蔡卓妍同台，他坦承兩人沒有交談：「都咁多年，我哋冇尷尬，但問得多就怕尷尬。」至於兩人會否合作？陳偉霆說：「睇老闆肯唔肯，老闆都未必肯啦！（你介唔介意？）我睇老闆頭。」