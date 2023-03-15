姜濤驚喜客串《盜月者》

■郭富城拍片為電影《內幕》打氣。

英皇電影開啟電影新勢力，支持新導演陳茂賢、羅耀輝、吳家偉、劉偉恒及梁國輝開戲，作品包括《不日成婚2》、《望月》、《出租家人》及《陰目偵信》等。由袁劍偉導演夥拍Anson Lo（盧瀚霆）及Eden（呂爵安）首次合演電影《盜月者》，因為導演袁劍偉與演員AL及Edan已身在日本開鏡拍攝，所以特別拍下片段在現場播放，片中為大家送上驚喜。其間姜濤出現要求參與，卻被Edan反問他一句：「你得閒咩？」姜濤即表示，可以拍少啲，再跟導演講。袁劍偉即提議姜濤以特別演出方式參與，但指明一定要有他們三個一起的對手戲份。另外，身在美國進行巡迴演唱會的郭富城，亦拍短片恭賀英皇電影，並為新片《內幕》打氣。