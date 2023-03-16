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泥鯭指黄心穎新歌點擊率高得啖笑

2023-03-16 列印
■泥鯭指女友黄心穎不會同行。
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RubberBand昨日為歐洲巡迴演唱會綵排，繆浩昌（6號）說今次會唱20多首歌，要調節緊張心情，英國有好多朋友表示來支持，並指不介意場數，先試水溫。阿偉希望有機會到北美及亞洲等地，馮庭正（阿正）笑言年紀大最緊要瞓得好，經理人特別安排早一星期到英國適應，他帶妻女同行。

問到黎萬宏（泥鯭）女友黄心穎可會同行？他稱自己一個與隊友去。問及會否因心穎新歌點擊率高而開心？泥鯭說：「我不太信點擊率，可以買返嚟，放上去是一個紀錄，不同人有不同用處，數字得啖笑，太認真會輸。」■RubberBand為歐洲巡迴演唱會綵排。
■RubberBand為歐洲巡迴演唱會綵排。
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