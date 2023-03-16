坦言恨拍《模範的士》第3季 李帝勳想來港取景 諗定由中環打到尖沙咀

■李帝勳提到香港美食即好開心。

■MIRROR其中10子現身發佈會宣傳新片。

■李帝勳希望《模範的士》如開第3季，可以來港拍外景。

■Lokman在《命案》中的演出亮眼。

■林家棟與Lokman宣傳電影《命案》。

■MIRROR透露現時眾人開始分組練功夫。

《Viu X MakerVille 2023項目發佈會》昨日於香港國際影視展中舉行，大會邀請了韓星李帝勳到場宣傳他主演的韓劇《模範的士 2》。原來李帝勳一直都好喜歡香港，想來港居住，又笑言如劇集有第3集，會想來香港取景，更笑言想試揸香港的士。李帝勳以一身型仔打扮現身記者會，他在受訪時表示一直好喜歡香港，以往一年來港兩次，但因疫情關係，事隔3年半再來見到大家，感到非常開心，他透露抵港後即去茶餐廳歎奶茶多士，因為他真的很鍾意香港的食物。談到《模範的士 2》到越南拍外景，李帝勳笑指若有機會拍第3集，希望來港取景， 因為前兩天他到灣仔逛街，令他很想來港居住一下，他又笑言腦海已構思一些精采打鬥場面，「由中環坐渡海小輪去尖沙咀，沿途遇到壞人，於是我開始追擊他們，我也想加插在香港駕駛紅的接載客人，又跑上電車上層察看賊人跑去哪裏的情節。」李帝勳表示今次來港發現香港有新款的士，好想抽空嘗試乘坐，感受一下。鏡粉怒轟MakerVille搞分化另外，MIRROR其中10子出席發佈會，為首套電影《12怪盜》站台，身在日本拍戲的Anson Lo及Edan缺席。國泰航空早前宣佈機上娛樂系統提供MIRROR的電影、電視劇、綜藝節目及歌曲，有粉絲炮轟系統上歌單分配不均，更認為公司MakerVille搞分化，不尊重個別單飛成員，隊長Lokman澄清歌單並非搞分化，歌曲已全數交給航空公司，會陸續放上系統。有指MIRROR推出首支英文單曲《RUMOURS》想打入國際市場，Lokman坦言：「可能不是用個『打』字，希望讓更多人認識我們，令懂得廣東話以外的人也認識我們。」並指計劃陸續出英文歌，但要看反應，泰文歌都好有特色。12子為新片練功夫他們亦透露已開始為《12怪盜》做前期工夫，也有分班練功夫、拉筋和上戲劇堂建立默契，笑言互相學古怪招數，務求展現最有型一面。Frankie指12子從未試過一起拍戲，平時很嘈，一嘈便亂，今次講對白要找到節奏默契是很難。問到姜濤何時飛到日本會合Anson Lo及Edan拍電影《盜月者》？姜濤說：「我是有工作，但不是去拍電影，我只跟二人在香港拍《盜月者》，因我佔很小部分。」此外，在電影《命案》發佈環節中，林家棟笑言認同監製之一游乃海所講，導演鄭保瑞好暴力，但不能認同鄭保瑞支筆溫柔，覺得好惡毒，會觸發觀眾思考究竟是「人定勝天」還是「天意不可違」。