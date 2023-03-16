Stephy望更多人支持小方新戀情

鄧麗欣（Stephy）昨日到尖沙咀欣賞一個公共藝術裝置，她表示自小喜歡畫畫，讀書時曾修讀藝術，她坦言入行後已經荒廢畫畫，但近年因疫情關係重拾畫筆，現已畫了十多幅作品，問她可有想過開畫展？她說：「有想過，之前都有朋友問過可否合作，但我覺得要慢慢來，不是為開畫展而畫，想以輕鬆心情畫畫，儲夠畫作再考慮開展覽。」



另外，對於舊愛方力申拍拖一事，Stephy稱有留意報道，但未有聯絡對方，對於小方女友葉萱是被邪教洗腦的受害者，二人公開戀情後要承受不少壓力，Stephy相信二人會得到很多身邊人關心，也希望大家可以支持他們。