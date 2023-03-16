BSB港騷台上換衫 將底褲拋落台

■AJ與Kevin在台上換衫，更晒出剛換下的底褲。

美國男子組合Backstreet Boys（BSB）踏入30周年，一連兩場《DNA World tour 2023》世界巡迴演唱會香港站，前晚在亞洲博覽館演出，首晚演出全場爆滿，岑麗香更與老公強強及友人睇騷。演唱會在8時20分開始，BSB 5子以黑色戰衣勁歌熱舞獻唱《Everyone》開場，唱過《Don't want you back》後，成員Brain才開腔表示很開心再來到香港。5子唱到《Shape of my heart》時Brian與Kevin更做出心心手勢冧粉絲，而AJ感謝樂迷將近30年的支持，並與Kevin將BSB的台上換衫環節再度帶上舞台，二人在台上即席換衫晒出剛除下的底褲，令台下歌迷尖叫連連，換過舞衣後，二人先後將手上的底褲拋下觀眾席，令台下一陣騷動。