《藍顏知己》公開自身曖昧經歷 《聲夢》孫漢霖衰細膽被女神踢走

■火雞笑指「藍顏知己」是比「兵」高級一啲，因有搞過曖昧。

■火雞跟黃紫恩（Jojo）在MV中初次合作，仲好識做叫對方Jojo姐。

■火雞自知手腳不協調，未來要在這方面再下苦功。

■火雞坦承跟女仔表白失敗後，參加《聲夢》時唱感情歌更易投入。

■火雞希望未來能夠成為駕馭到不同歌曲風格的歌手。

■早前劇集《回歸》令火雞初嚐演奸角滋味，有機會他想演更奸角色。

24歲「聲夢」孫漢霖（火雞）最近首次推出單曲《藍顏知己》，他開心表示終於認證成為真正歌手，而歌詞更改編自他的親身經歷，原來他參加《聲夢》時曾有過曖昧對象，可惜錯過表白時機，失敗收場。對於未來，火雞希望成為能夠駕馭任何曲風的歌手，所以keep住努力學唱歌。 採訪：杜杜 攝影：羅安強髮型：Hugo Poon@private i salon場地：The AIR（The ONE）火雞對於出歌心情開心又興奮，「要有首歌先可以話畀人聽係一個歌手，o依家終於可以話畀人聽，我係一隻歌手，唔係一個歌手！哈哈！慣咗一隻火雞，就變咗一隻歌手。」不過同時他亦好緊張，「始終係第一隻派台歌嘛！真係由零開始去作曲同填詞，會緊張自己會唔會做得好，會諗好多嘢。」錯過表白時機《藍顏知己》內容是紅顏知己的男裝版，原來藍本來自火雞跟一個女仔的曖昧經歷，「雙方都close㗎，特別節日或者生日都會單獨慶祝，其實都好明顯啦！雖然冇100%確定得90幾%，但係未到100%我都唔夠膽表白，始終曖昧嗰段期間好愉快，亦都好安全，可能因為驚失去。」正因為曖昧期實在拖太耐，開始覺得有異樣，「我覺得漸漸疏遠緊，唔得啦，真係要表白，但係最終係失敗咗，所以timing真係好緊要。」出歌認證成為真正歌手，火雞希望變成一個能夠駕馭任何曲風的實力歌手，「都想畀大家睇到另外一面，唔可以齋sell悲情，要擴展曲風。」所以由18歲開始已學唱歌的他，現在仍繼續學唱歌，「本身我細個好想學，但唔想使屋企人錢嚟支撐我嘅興趣，而且學唱歌唔平，最尾出到社會先至學，唱歌係好難嘅嘢，你熟咗一瓣，第二瓣未必熟，係個無止境嘅學習同追求。」