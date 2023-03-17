Gin Lee超低胸搶鏡 關智斌讚好「進擊」

■Kenny自問身材不錯。

李幸倪（Gin Lee）、關智斌（Kenny）及周勵淇等到西九龍出席頒獎禮活動，Gin Lee大解放，以低胸露腰性感亮相，講到衣着搶眼？Gin Lee笑言試了裙很靚便着，被Kenny形容「進擊」，又大讚她有條件身材fit才穿得上。問是否滿意身形，Gin Lee說：「瘦了十幾磅，可能是跳舞加上斷食，1日只有1餐食1小時。」Kenny自認意志力不足無法仿效，問是否羨慕？他笑說：「我都出名身材不錯！（6粒朱古力肌健在？）都無離開過，都臨近夏天，沒6粒肌好難行走江湖。」Kenny透露稍後要拍電視劇和電影，因此也要保持好身形，預告會除衫騷肌，問是否愛情動作主題？他笑說：「要和導演傾，同埋睇對手！」