半年內離婚加喪父唔覺自己慘 莊鍶敏寄語「更生」楊明：樂觀啲

豪宅註冊■2020年2月莊鍶敏與拍拖唔夠1年的Brian閃婚，並在女方山頂豪宅內簽婚書。

喪父之痛■莊鍶敏父親日前出殯。

甜蜜求婚■Brian於2019年9月布吉旅行期間，突然向莊鍶敏求婚，當時非常甜蜜。

抬出車外■楊明2020年因為不小心駕駛被判監18天，已刑滿出獄。

好來好去■去年11月Jacquelin喺社交網就離婚一事報平安。又稱「離婚都係好來好去，冇互相傷害，算係有體面。」

出入法庭■楊明上訴期間，莊鍶敏憂心忡忡陪同妹妹莊思明出入法庭。

去年11月莊鍶敏（Jacquelin）與台灣珍珠奶茶店東主Brian（楊秉逸）結束兩年半婚姻，而上月28日，其拿督父親莊寶離世，享年83歲。42歲的Jacquelin比想像中更堅強，強調唔會畀自己鑽牛角尖，最重要懂得愛自己。她更寄語「更生」的楊明繼續努力：「所有嘢都會過去，一定會過到嘅。」採訪：方騫平 攝影：譚志光場地：Amelia Hong Kong@ Harbour City莊鍶敏半年內經歷離婚及喪父，她強調已調整心態，會愛錫自己更多，因為好多人會忽略自己感受。同時提醒自己，做任何事都唔應該趕時間，包括生B，大不了領養小孩。今年她想多拍戲，感情上反而較被動，但表明唔拒抗再發展異地情。一見面就嗌交檢視已過去的婚姻，Jacquelin坦言多方面都唔夾，解決唔到生兒育女問題，生活又多分歧：「當初我付出多啲，去台灣搵佢，豁出去乜都唔做，陪佢瞓醒就飲飲食食，返港後要keep返fit投入工作，佢留港時會怪我唔陪佢去食嘢，我哋幾乎碰埋就嗌交。」另外，受疫情影響長期分隔兩地，真正相處只得大半年，她唔排除性生活唔協調都係致命傷，仲自爆Brian曾詐型：「兩公婆都冇乜點見啦，見到面都算（性生活）正常嘅。」Jacquelin堅持性生活唔協調導致離婚，代表段關係好脆弱。她又否認當日恨嫁累事：「係佢求婚，亦覺得佢係合適結婚人選，而且最初接觸嘅佢，表現好錫我，同後期有好大分別，不過，人係有好多面嘅。」她又強調跟前夫冇錢銀輸送，完全經濟獨立。對於被離婚，Jacquelin承認有啲唔開心，但冇恨過對方：「人係我揀嘅，如果怪佢反口未肯移居香港生活，好似呃咗我而憎佢，人生會好痛苦，對方只係我人生中一個過客，佢有佢難言之隱，就算父母都未必兌現晒承諾。」對於楊明醉駕刑滿出獄，Jacquelin「封口」，只希望自己身邊人健康，仲安慰楊明：「所有（唔好）嘢都會過去，睇得樂觀啲，個人都會好啲。」