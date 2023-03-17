李帝勳想挑戰扮女人 唔介意染髮着裙

■李帝勳好親切為粉絲簽名。

李帝勳日前應「黃Viu」邀請，出席「香港國際影視展2023」宣傳劇集《模範的士2》。今次劇中有不少搞笑位，但他自言並非很有趣的人，拍完此劇增加了一點搞笑天份，希望之後有機會挑戰搞笑戲劇，更大爆想扮女人，化女妝、染髮、着裙都可以考慮，但首先要剃腳毛。劇集講述復仇計劃，難免有打戲，李帝勳透露：「雖然有替身，但都盡量嘗試親身上陣，拍完回家多數會周身酸痛。」最難忘則是第14集，在監獄一人打十幾人，辛苦程度令他不想再拍，不過亦透露有好多騷肌鏡頭。至於與第1季製作班底再度合作，他坦言溫馨，更透露好多時要忍笑才是最辛苦，和同劇的表藝珍亦是默契十足，有些劇本沒寫的地方都能即興爆肚。