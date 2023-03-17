郭富城芝加哥領卓越電影成就獎

■城城獲頒卓越電影成就獎。

第16屆芝加哥亞洲躍動電影展（Asian Pop-Up Cinema），每年頒發最高榮譽大獎予業內優秀電影工作者，表揚其超卓成就，今年將獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」，郭富城是首位獲得此獎的電影人。剛巧城城在芝加哥舉行世界巡唱第2站，抽空出席頒獎典禮，更配合電影《風再起時》美加首映，現場擠滿影迷及傳媒，城城以中英文致謝辭，表示：「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」