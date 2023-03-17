楊受成楊政龍撐《流浪地球2》交流會 劉德華要與吳京組「京華一夢」開騷

■華仔與吳京在會上大談拍攝時的困難。

■華仔、吳京與現場觀眾打招呼。

■左二起：導演郭帆、總監製傅若清、劉德華及吳京，出席電影幕後交流會。

■《流浪地球2》票房成績出色。

■華仔坦言未考慮過做導演。

■吳京曾擔心過科技會取代武術而失業。

劉德華、吳京、總監製傅若清及導演郭帆出席電影《流浪地球2》幕後交流會，探討夢和幻想，從《流浪地球1》到《流浪地球2》，奔向未知的想像空間及現實的遠大願景4個主題，英皇集團主席楊受成博士及副主席楊政龍現身支持。吳京表示久沒有來香港同大家見面，之前他對科幻電影沒有概念，因這類電影在中國沒有特別信息，若不嘗試永遠會落後，而今天的成功是來之不易。吳京坦言年輕時好怕科幻片，擔心科技代替武術而失業，但跟不上步伐又會被淘汰，因此他正努力學習。華仔在《流2》才加入，笑稱以為團隊有經驗，在製作方面好成熟，沒想過要從頭開始煩，好似學生要從頭學，多謝老闆的支持。主持問郭帆導演《流2》的成功是否預計中？華仔點頭支持。郭導表示開拍《流2》曾顧慮難以超越《流》，他花了半個月時間做心理建設。華仔透露初加入抱着莫名其妙心態，角色由20多歲演到50多歲，他問如何演20幾歲，但導演說有辦法，叫他跟着行便可。華仔直言拍攝上最艱難是要離開家人，為見家人他時經常中、港兩地走，因疫情曾要隔離21天。吳京曾抵押房子投資拍戲今次華仔與吳京合唱主題曲，吳京形容當時心情糾結，笑言跟華哥唱歌是自尋死路，他用了兩日時間學唱、錄了一天，而修音就花了兩日，相反華仔兩小時便完成。華仔表示自己也有唱得不好的地方，吳京指唱歌對他來說太難，還是跳樓好。主持即場提議他們唱兩句，華仔說：「我打算明年開演唱會跟吳京合作，知道他有好多拿手歌，我們搞個『京華一夢』。」吳京被稱為「電影投資風水師」，他笑言如果真的話去做風水師，他只是遇到所有電影人都用真誠打動觀眾，並得到觀眾的回饋。他指之前投資電影要抵押房子，是得到太太謝楠許可，現已將房子買回來。華仔透露最近收到消息，吳京投資捧他當導演，吳京則爆料說日前與楊受成、成龍吃飯，成龍提議合作拍電影，還指導演重任只有華仔才勝任。華仔未有做導演的準備之後大會安排傳媒答問環節，華仔被成龍點名做導演，問他想開拍甚麼題材？華仔笑笑口說當然是文藝片，他們都演得好，不過他未有做導演的準備，需要時間思考，下次再回答大家。另外，吳京與太太謝楠被內地網民選為圈中模範夫妻，他指與太太既是夫妻，又是好兄弟、好朋友，可跟她共度終身是很大的幸運。他笑言一定要對太太好，恐怕將來年老要坐輪椅，被太太報復。