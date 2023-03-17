Sammi捱冷穿梭巴黎拍MV 拖地長裙華麗有型

■Sammi一身型格打扮拍MV。

■Sammi穿上藍色長裙，在《潛行凶間》取景地打卡。

鄭秀文（Sammi）遠赴法國拍攝新歌《愛是……2.0（feat.好青年荼毒室）》MV，以不同華麗造型穿梭巴黎，她開心表示今次在巴黎拍MV似發夢，拍攝第一站是電影《潛行凶間》出現過的巴黎打卡熱點，可以看到巴黎鐵塔的比爾阿克姆橋，Sammi穿藍色長裙，背部設計盡顯線條，配合長長拖尾，華麗有型。鏡頭外Sammi穿厚羽絨大褸兼抱暖水袋，凍到牙關打震仍難掩興奮。她表示：「雖然大家見到我着到好靚，但其實我凍到不得了，巴黎嘅早上好凍，黐咗一身暖包。今日要走好多場地，要換好多靚衫拍MV，團隊繼續努力！」然後Sammi跟拍攝團隊繼續行程，到古着店、火車站、餐廳和街頭拍攝，配合不同造型，恍如一個時尚旅遊特輯。