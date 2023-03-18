《隱形戰隊》反恐大隻仔 陸煥恆排骨變40吋胸肌男 全因張家輝

■Godwin讀大學時，身高178cm但只得120磅，被朋友狂笑「排骨仔」。

■Godwin甫入行已公開有化妝師女友Joey。

■迷上健身的Godwin，已考得健身教練牌，入行後仍有教學生。

■2013年，年屆49歲的張家輝，為電影《激戰》操到爆晒肌。

■Godwin（左二）在劇中雖冇機會騷肌，但有着緊身T操練場面。

■Godwin（左下一）開心有份參與《隱形戰隊》演出。

參加2020年《衝上雲霄大選》奪得季軍的陸煥恆（Godwin），在《隱形戰隊》飾演反恐特勤隊成員「馮進」，有大量着緊身Tee操練的場口，身材健碩的他大派用場。原來178cm的Godwin曾經是120磅的「排骨仔」，見到《激戰》中的張家輝，燃起心中一團火，發憤狂操變40吋胸肌型男。 撰文：杜杜Godwin在加國大學畢業即返港做空中少爺，無心插柳下參加《衝上雲霄大選》，自知跳舞唔掂，更冇諗過得獎，「成功入圍有5000蚊咪試吓，點知真係入到圍先同屋企人及女朋友講，最初只係諗住試吓，決賽時跳舞又有甩漏，真係冇諗過可以攞到季軍。」變大隻惹狂風浪蝶現在Godwin一身結實肌肉，原來他足足花了8年時間操練，「我喺加拿大讀書時只有120磅左右，但我有178cm高，成日俾人笑排骨仔，但睇咗張家輝《激戰》後，好欣賞佢身形，佢嗰時都接近50歲都可以做到，於是上網睇片自學健身，慢慢見到啲衫開始唔啱着，開始有成功感就繼續操，最後愈嚟愈有興趣，仲想幫到更多人，咪考埋健身教練牌。」Godwin承認變大隻後，多了很多狂風浪蝶，不論香港定外地、男女都有，不過自言不隨便的他會客氣婉拒，參賽時更公開已有化妝師女友Joey。雖然《隱形戰隊》戲份不多，但Godwin認為是好好學習機會，而且演到反恐特勤隊很興奮，「係我第一套劇，第一次演戲，好新鮮亦學到好多嘢，最難得可以着住制服揸槍演出。」對於未來，Godwin希望繼續演紀律部隊角色，特別是消防員，「以前睇《烈火雄心》，覺得消防員衝入火場救人好有型，現實真係唔會有機會接觸，都好想試吓。」