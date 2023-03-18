欣宜個唱Do姐驚喜現身 妙問妙答

■欣宜頭場演唱會請來Do姐擔任嘉賓。

鄭欣宜相隔9個月再在紅館開騷，前晚舉行一連3場《Believe Us鄭欣宜演唱會》，四面台全爆滿，更獲眾多巨星及好友送花籃，「老公」Anson Lo更送上兩個花籃。頭場請來鄭裕玲（Do姐）擔任嘉賓，Do姐出場時全場尖叫聲震天，欣宜指Do姐的珠寶很閃，Do姐表示見所有人不用戴口罩很開心。Do姐自稱非常夠資格做嘉賓，因為欣宜未出世，在肥姐大肚時已知道她的存在。Do姐沒有唱歌，與欣宜來個大問答。二人各問尖銳問題，並巧妙地回答，引得全場爆笑。Do姐問欣宜要愛情或事業？自認貪心的欣宜表示「Both」。欣宜直言要將問題升級，直問Do姐TVB或ViuTV，全場嘩然大叫，Do姐說：「梗係開電視啦！我就嚟拍一個旅遊節目。」欣宜笑說要再尖銳，問得一個水泡，Jackson Wang（王嘉爾）和姜B跌落水救邊個？Do姐笑稱，3個都識游水不用擔心。最後，Do姐要欣宜相信自己，繼續愛自己。